Moron luontotohtori vastaa: Onko sormenvahvuinen Ikaalisissa havaittu ötökkä horsmakiitäjän toukka?

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön. Kuvaa ja kohteen mittatietoja tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy. Mikä toukka kyseessä? Se oli vihreä noin kuusi senttiä pitkä ja sormen vahvuinen.

Havainto elokuussa illalla Ikaalisissa. Onko horsmakiitäjän toukka, jota itse epäilen?

Eila Aalto

Luontotohtori vastaa: Oikein määritetty. Kuvassa on horsmakiitäjän toukka, joka on useimmiten ruskea, mutta aina välillä tavataan myös vihreitä yksilöitä.

Toukan väritys on osa niiden luonnollista vaihtelua, eikä se vaikuta aikuisen perhosen väritykseen.

Se on horsmakiitäjillä aina samankaltainen eli vihreän ja vaaleanpunaisen viiruinen. Määrityksen kannalta on mainiota, että toukasta on kuvat monesta suunnasta!