Moron luontotohtori vastaa: Mikä karvainen mönki pihallamme Vilppulassa?

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön. Kuvaa ja kohteen mittatietoja tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Kuvasin liitteessä olevan toukan pihaltamme Vilppulassa. Se oli kooltaan noin kolme senttiä pitkä.

Tuija

Luontotohtori vastaa: Karvainen otus on viime kesänä runsaslukuisena esiintyneen yöperhosen villakarvajalan toukka. Se on kesällä ensin keltainen, mutta vaihtaa värinsä syksyllä tummanharmaaksi.

Ravintoa ovat yleensä lehtipuiden lehdet. Aikuinen perhonen on vaaleanharmaa ja lentää keskikesällä pimeän aikaan. Villakarvajalka on yleisempi Itä- kuin Länsi-Suomessa. Joinain vuosina se on runsaslukuinen lännessäkin.