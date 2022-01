Onko tämä taksi Tampereen rautatieaseman tolpalla jo nähnyt parhaat päivänsä? ”Museoautollakin saa kyllä ajaa”

Lukija lähetti Morolle kuvan taksista, jonka hän arvelee olevan noin 15 vuotta vanha. Tyypillisesti taksia ajetaan korkeintaan muutaman vuoden ikäisellä autolla.

Lukijan mukaan kyseessä on Nissan Primera, joka on noin 15 vuotta vanha. Kyseessä ei ole Aluetaksin auto.

Moro, Siperia

Tampereellakin täytyy nykyään kiinnittää huomiota siihen, millaiseen kiesiin astuu taksia tarvitessaan. Lukija lähetti Morolle kuvan kyytiläistä odottavasta autosta, joka lienee nähnyt parhaat päivänsä.

Lukijan mukaan kyseessä on noin 15 vuotta vanha Nissan Primera, jonka perä on ikävästi rutussa. Auto on kuvattu hänen mukaansa Rautatieaseman edessä 7. tammikuuta. Autossa ei näy tunnuksia, jotka kertoisivat, mille taksiyritykselle se kuuluu.

Kysyimme Tampereen Aluetaksin toimitusjohtajalta Tero Kalliolta, millainen auto kelpaa heillä taksiliikenteeseen. Kysyimme myös Traficomin johtavalta asiantuntijalta Kimmo Pylväältä, mitä vaatimuksia laki asettaa taksien iälle ja kunnolle.

Kuinka vanhoja Taksi Tampereen tunnuksilla ajavat autot ovat, aluetaksin toimitusjohtaja Tero Kallio?

”Meidän välitykseen tuleville autoille ei ole määritelty maksimi-ikää, mutta päästöraja on. Se tarkoittaa, että autot ovat suhteellisen tuoreita.”

Mikä on autojen keski-ikä?

”Suurin osa yrittäjistämme vaihtaa auton kolmen vuoden ikään mennessä. Keski-ikä pyörii siis arviolta yhden ja kahden vuoden välillä.”

Kuinka vanhoja ovat vanhimmat?

”Joku yksittäinen voi olla 2013 tai 2014 vuodelta. Silloin tulivat voimaan Euro 6 -päästövaatimukset, joita käytämme.”

Toimitusjohtaja Tero Kallio sanoo, että Aluetaksin autot ovat keskimäärin yksi–kaksi vuotta vanhoja.

Millaisia ajatuksia 15 vuotta vanha taksi sinussa herättää?

”Varmaan se ei ole enää kovin ympäristöystävällinen. Itse jos taksilla kulkisin, odottaisin vähän tuoreempaa autoa.”

Pidetäänkö kirjaa siitä, kuinka vanhoilla autoilla taksia ajetaan, johtava asiantuntija Kimmo Pylväs Traficomista?

”Ei kyllä pidetä sellaisesta kirjaa. Meillä ei ole edes tietoa, kuinka monta autoa taksiliikenneluvan haltijalla on käytössä. Luvan haltija voi harjoittaa liikennettä yhdellä tai sadalla tai vaikka viidelläsadalla autolla.”

Onko rajaa, kuinka vanhalla autolla taksia saa ajaa?

”Asiasta ei ole mitään säädetty. Museoautollakin saa kyllä ajaa.”

Missä kunnossa taksiliikennettä ajavan auton pitää olla?

”Taksiautoa koskevat samat säännöt kuin muitakin autoja. Auton pitää tietysti pitää olla katsastettu ja merkitty luvanvaraiseen liikenteeseen. Katsastusväli on vähän tiheämpi luvanvaraisessa liikenteessä kuin muuten.”

Saako taksikyytejä ajaa kolarissa lommoontuneella autolla?

”Sellaista säädöstä ei ole, ettei lommoja saisi olla, jos vaurio ei vaikuta ajoneuvon turvallisuuteen liikenteessä. Jos sitten on vaikka valoja pimeänä, voi olla ,että poliisi puuttuu asiaan niin kuin muidenkin autojen kohdalla.”

Mistä asiakas tietää taksiin mennessään, että auto on kunnossa ja kyyti turvallinen?

”Kannattaa katsoa ulkoapäin, miltä ajoneuvo näyttää. Jos se on huonossa kunnossa, ei kannata mennä kyytiin. Sähköisistä palveluista saisi tiedot katsastuksista, mutta niiden selvittäminen ei tässä tarkoituksessa ole realistista.”

Tuleeko taksien huonosta kunnosta teille valituksia?

”Käsittääkseni aika vähän. Osasyy lienee se, että jos tuolla oikein romulla ajelee, aika vaikea on asiakkaita saada.”

Tarkastaako Traficom taksien kuntoa valvontaiskujensa yhteydessä?

”Teemme valvontaiskuja yhdessä muiden viranomaisten, kuten poliisin kanssa. Poliisi valvoo ajoneuvojen kuntoa.”