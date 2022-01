Oletko nähnyt näitä keulamerkkejä ennen? Tämä tamperelainen kaunotar pelastui täpärästi roskalavalta

Moro pyysi lukijoilta tietoja tamperelaisista vanhoista polkupyöristä. Tietoa tuli Vihurista ja Urheilusta.

Moro, Siperia

Kuvassa oleva polkupyörä on tamperelaisen Sandbergin rautakaupan omaa mallistoa ja nimeltään Vihuri. Ilmeisesti pyörä on noin vuodelta 1940, arvelee nykyinen omistaja.

Hän myös kunnosti pyörän pelastettuaan sen roskalavalta.

”Oman Vihurini taltioin muutamia vuosia sitten Tampereelta erään vanhan puukerrostalon roskalavalta. Taltioimishetkellä pyörästä puuttui ketjut ja satula. Lokasuojat ja vanteet olivat irti. Laitoin pyörän kuntoon ja ajelen sillä kaikki ajoni. Takanavassa olevasta valmistajan merkinnästä päätellen pyörä voisi sijoittua noin vuoteen 1940”, lukija kirjoitti.

Moro kertoi joulukuussa tamperelaisen Heikki Eromäen polkupyörästä, jonka hän otti noin 30 vuotta sitten talteen Kurusta ladon räystään alta. Projektikuntoinen pyörä on myös Sandbergin mallistoa, nimeltään Hellas Maino.

Sandbergin myymän Hellas Maino -pyörän keulamerkki on hieno.

Heikki Eromäen Hellas Maino on projektikuntoinen. Hallas Maino on yksi monista Sandbergin Tampereella myymistä pyörämerkeistä.

Pyysimme lukijoilta lisää tietoja tamperelaisista pyörämerkeistä.

Polkupyörien kulta-aikana ennen autoistumista Suomessa myytiin ainakin yli 800:aa erimerkkistä polkupyörää. Jokaisella myyjällä oli omat mallistonimensä, vaikka pyöriä tilattiin samoilta valmistajilta.

Hellas Mainon nimikilpi on upea. Samoin on Vihurin laita. Molemmissa on mainittu myös myyjä eli Wm. Sandberg Oy.

Vanhat Velot -yhdistys on vanhojen polkupyörien ystävien yhdistys ja he julkaisivat kymmenkunta vuotta sitten kirjan Suomalaisia polkupyörämerkkejä.

Kirjan mukaan tamperelainen Sandberg Oy myi ainakin seuraavia pyörämerkkejään: Grecent, Hellas, Hellas Maino, Hellas Sepcial, Hermes, Vinha ja Viri. Mahdollisesti merkkinä oli myös Diamant. Ja varmasti Vihuri.

Tamperelaisen Vihurin nimikilpi on ajan tyylin mukaan komea.

Urheilukeskus myi

Lielahdessa asuvan Esa Anttilan kellarissa on tallessa ajokuntoisena ja viimeistelykunnostusta odottamassa suvussa uudesta asti ollut Urheilu-merkkinen pyörä. Sekin on tamperelainen, vaikkei Sandbergin mallistoa.

Esa Anttilan Urheilu-pyörä on ollut suvussa ajokuntoisena upouudesta lähtien. Hän aikoo kunnostaa pyörän.

Urheilun nimikilvessä on myös teksti Hämeen Urheilukeskus Tampere.

”Tämän on äitini vaari itse tehnyt vävylleen eli vaarilleni. Nimikilvessä lukee Urheilu-nimen lisäksi Hämeen Urheilukeskus Oy Tampere.”

Pyörän eturattaaseen tekijä on kaivertanut nimensä: U. Hellman.

”1970-luvulla pyörä päätyi mökillemme Ylöjärvelle ja ajoin sillä paljon. Kuskasin muun muassa maitoa mökille läheiseltä maatilalta.”

Pyörässä on paljon erikoisuuksia. Esimerkiksi jousitettu etuhaarukka ja jousitettu satula.

Tekijä kaiversi nimensä Urheilu-pyörän eturattaaseen.

Urheilu-pyörän yksi erikoisuus on jousitettu satula.

Jousitettu etuhaarukka oli harvinaisuus entisajan polkupyörässä, Urheilussa sellainen on.

Nimimerkki Kekkeruusi muisteli viestissään tamperelaisia pyöräkauppoja.

”Wm. Sandberg Oy:n urheiluosasto oli 1950-luvulla Keskustorin laidalla sijaitsevan rautakaupan toisessa kerroksessa. Tarjolla oli useita erimerkkisiä pyöriä mutta hienoin oli kevyt ranskalainen Automoto. Siinä oli muhvijuotettu teräsrunko ja paljon alumiiniosia kuten kilpapyörän ohjaustanko, kammet ja vanteet.”

"Sandberg myi polkupyöriä myös sivuliikkeessään Hämeenkadun ja Tuomiokirkonkadun kulmassa. Pyörät kokosi samalla tontilla piharakennuksen kellariverstaassaan Pyöräkorjaamo Aaltonen.”

”Polkupyörien silloisesta menekistä kertoo jotain se, että tässä keskeisessä Hämeenkadun risteyksessä kahdessa kulmassa toimi polkupyörien erikoiskauppa, kolmannesta eli siis Sandbergin rautakaupasta sai sieltäkin polkupyöriä ja vain neljäs kulma tarjosi jotain muuta. Siinä oli Kalle Kaiharin paitakauppa.”