Tampereen keskustan ravintolatarjonta sai uudenlaisen haastajan – Suosikkeja ovat siivet ja mustamakkara

S-market Pendoliino Pakkahuoneen aukiolla ryhtyi myymään lämpimiä ruoka-annoksia, joita voi syödä myös paikan päällä. Kauppa on nyt auki ympäri vuorokauden kaikkina päivinä.

Moro, Rautatieasema

Nälkäiselle on Tampereen keskustassa nyt yksi osoite lisää. S-market Pendoliinossa voi käydä esimerkiksi sopalla tai pizzalla, tai ostaa valmiiksi lämpimät ruoat mukaan.

”Take away on todella vahvassa nousussa joka paikassa", sanoo Pirkanmaan Osuuskaupan S-market-ketjujohtaja Sami Laine.

Kauppa sijaitsee Rautatieaseman itäpuolella Pakkahuoneen aukiolla. Ruoka-annosten myyntipiste on heti marketin sisääntulon yhteydessä. Laine sanoo, että tavoitteena oli tehdä eurooppalaistyylinen paikka.

"Euroopassa on paljon tämän tyyppisiä marketeja, joissa take away on heti saatavilla, ja kauppa avautuu vasta sen jälkeen normaaliksi kaupaksi.”

Heti valmiiden ruokien myynti alkoi marraskuun lopulla. Silloin valmistui marketin mittava remontti, jossa uusiksi menivät muun muassa kaikki hyllyt, kylmäkalusteet ja kassapöydät.

Remontin yhteydessä take awayta varten rakennettiin oma kioski ja paistopiste. Paikan päällä ruokaileville tehtiin ikkunoiden eteen pergoloilla katetut pöydät, jossa on tilaa noin 15 ruokailijalle ja näkymät Pakkahuoneenaukiolle.

Pitsapaloja oli tarjolla kahta sorttia.

Suurin osa istumapaikoista on ikkunoiden edessä, josta on näkymä Pakkahuoneen aukiolle.

Puuroja voi itse tuunata

Lämpiminä ruokina tarjolla on keittolounas, Tapolan mustaamakkaraa puolukkahillon kera, Siipiweikkojen kastikkeilla maustetut siivet sekä Sitkon hapanjuureen leivottu roomalainen palapizza. Täytettyjä leipiä saa sekä grillattuna että kylmänä. Tampereen Paahtimon kahvi kuuluu myös valikoimaan.

Lisäksi aamuisin kello 6–10 kioskissa toimii puurobaari. Tammikuun alkupuolella tarjolla on ollut kaura-spelttipuuroa.

”Puuroja voi tuunata muun muassa raejuustolla ja pähkinällä, tai laittaa voinappia sekaan, mitä kukakin tykkää”, sanoo marketpäällikkö Anne Kaskela.

Hänen mukaansa valikoimalla on selvä yhteinen nimittäjä eli nopeus ja paikallisuus.

Kävijöiden suosikiksi ovat osoittautuneet siivet ja mustamakkara. Puurot ja keittolounaat etsivät vielä asiakaskuntaansa.

"Heti valmiiden myynti on lähtenyt ihan kivasti käyntiin, vaikka toki moni vielä tutkii ja katselee, että mitäs tässä nyt on", Kaskela sanoo.

Moron tarjottimella näytti tältä. Keittoon sai valita mieleisiään sattumia muutamasta vaihtoehdosta.

Moro maistoi päivän keiton sekä Legendaarinen Pendo -nimisen täytetyn leivän ja Kana-BBQ-paninin. Keitto oli testikerralla tomaattikeittoa, joka todettiin käyväksi lounaaksi. Mitään laihaa litkua ei tarvinnut lusikoida, vaan sopassa oli mukavasti suutuntumaa. Ehkä suolaa olisi saanut lisätä hyppysellisen.

Kumpikin leipä oli grillattu rapeaksi, niin kuin pitää, ja täytteitä oli runsaasti. Kunniamaininnan saa Pendon itse valmistettu sinappinen tuorejuusto.

Nuoria ja keski-ikäsiä kävijöitä

Vuoden vaihteessa marketissa uudistuivat myös aukioloajat. Kauppa on nyt auki ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Edes juhlapyhinä ei tehdä poikkeuksia.

”On tullut todella paljon positiivista palautetta. Onhan se ollut erikoinen tilanne, kun ajatellaan Tampereen kokoluokkaa Suomessa, että meillä ei ole ollut ydinkeskustassa 24/7-kauppaa. Nyt on sekin tilanne korjattu”, Laine sanoo.

Syötävät valitaan kioskista, mutta maksetaan kassalle niin kuin muutkin ostokset. Kioskin yhteydestä löytyy hedelmävaa’an näköinen laite, josta täytyy muistaa tulostaa hintalaput ennen kassalle menoa.

Tummien hyllyjen ja valojen avulla market haluttiin tehdä vähemmän kliiniseksi kuin aiemmin.

Marketpäällikkö Anne Kaskela oli itse töissä kolme ensimmäistä yötä. Asiakkaita kävi muutamia kymmeniä kello 22–6.

Kaskela arvioi ikähaitarin olleen 20-vuotiaista 50-vuotiaisiin. Suurin osa osti pientä evästä.

”Oli keski-ikäisiä menossa töihin ja tulossa töistä. Osa nuorista hengaili, kävi hakemassa energiajuomaa ja riisipiirakkaa ja jatkoi sitten matkaansa.”

Tiatoo Tämän verran maksaa Puuro 2,95 euroa. Tampereen paahtimon kahvi 2 euroa kuppi. Sitkon pitsapala 4,95 euroa. Keitto 4,95 euroa. Mustamakkara 10,90 euroa/kg. Panini 4,95.