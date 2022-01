Missä on Puskiaisten liittymä, entä Tampereen eteläinen liittymä? Moro selvitti isojen risteysten viralliset nimet

Moron lukija ihmettelee, mistä liikennetiedotteiden paikannimet tulevat. Usein paikallinen ihminen ei tajua niistä yhtään mitään.

Moro, Siperia

”Tarkempi onnettomuuspaikka on Puskiaisten liittymässä.” Siis missä?

Onnettomuuksista kertovien liikennetiedotteiden paikannimet aiheuttavat hämmennystä, koska ne eivät noudata paikallisien käyttämiä nimiä.

Moron lukija on useaan otteeseen ihmetellyt tiedotteissa mainittuja paikannimiä, esimerkiksi:

”Tältä päivältä onnettomuuspaikka sijaitsi Tampereen eteläisen liittymän ja Lakalaivan liittymän välissä eli siis missä? Valtatie 12:lla puhutaan usein Nokiantien liittymästä, mikä ihme se on? Entä Särkijärven liittymä ja Puskiaisten liittymä sekä Lempäälän liittymä ja Vaihmalan liittymä?”

Puskiaisten liittymä on Helsingin moottoritiellä eli kolmostiellä Kuljun kohdalla Lempäälässä. Puhekielessä se on Kuljun liittymä. mutta virallisesti Kuljun liittymä on Ideaparkin kohdalla.

Tampere-Virrat Lielahdessa?

Entä sitten Tampereella Lielahdessa ”Lamminpään risteyksessä”? Siellä ”Vaasan tien” virallinen tienumero on 65. Onnettomuudesta kerrotaan Fintrafficin virallisen risteysten nimistön mukaan. Tieliikennekeskuksen järjestelmä luo viestin automaattisesti:

”Tie 65 välillä Tampere – Virrat, Tampere. Tarkempi paikka: Myllypuronkatu.”

”Tuo ”Välillä Tampere – Virrat” muodostuu myös automaattisesti kahden seuraavan merkittävän kaupungin välillä kyseisellä tiellä. Tässäkin toki tarvitsee tietää, että Tie 65 kääntyy Ylöjärveltä Virroille ja suoraan menevä tie muuttuu 3-tieksi”, kertoo Fintrafficin ratkaisuarkkitehti Juuso Tuomola.

Tuomolan mukaan tiedot auttavat paikantamaan onnettomuuksia maanlaajuisesti.

”Pelkkä ”Pispalan valtatie” olisi pitkä alue, mutta kun laitetaan Tie 12, Pispalan valtatie, niin se kohdistuu juuri tuohon Pispalan valtatien ja tien 12 risteykseen.”

Vaitinaron, Porintien, Paasikiventien vai Nokiantien liittymä? Virallisesti tällä ruuhkaisella risteyksellä on vain kaksi nimeä. Lisäkaista Lielahden suuntaan valmistui syksyllä vuonna 2020.

Oheisessa kartassa on merkitty kaupunkiseudun keskeisten liittymien viralliset nimet. Ne perustuvat Fintarfficin aineistoon.

Miksei paikallista?

Kaupunkialueella liikennetiedotteissa puhutaan usein myös valtateistä 3, 9 ja 12, tai tiestä 65 eli kantatiestä 65 Ylöjärvellä.

Kaiken lisäksi osa eri numeroisista teistä kulkee tismalleen samoja pääväyliä pitkin, Esimerkiksi Helsingin moottoritiellä Tampereelta etelään Lempäälään saakka menevät valtatiet 3 ja 9.

”Miksi eivät käytä sellaisia ilmaisuja, joista alueella asuvat oikeasti tietäisivät tapahtumapaikan, esimerkiksi Ikean liittymä, Ideaparkin liittymä ja Nokian moottoritien liittymä joitakin esimerkkejä mainitakseni”, lukija kysyy.

Puhekielessä moni sanoo Läntinen kehätie tai Läntinen ohitustie, mutta se on Pyhäjärventie eli Lakalaivasta länteen myös valtatie 3 ja E12 ja itään valtatie 9 ja E63 ja lisäksi tie 40. Ei ihme, että tuntuu sekavalta ja vaikealta, jos käytetään virallisia nimityksiä.

Kaiken lisäksi valtatie 12 ja E12 ovat eri teitä ja risteävät Pitkänniemen lähellä Nokialla.

Oltava ymmärrettäviä

Fintrafficin ratkaisuarkkitehti Juuso Tuomola kertoo, että liikennetiedotteiden paikannimet eli paikannuspisteet tulevat karttapohjaisesta järjestelmästä automaattisesti tiedotteisiin.

”Virallinen paikannuspisteaineisto on kansallinen ja kansainvälinen. Onnettomuuspaikkaa klikataan kartasta, jolloin liikennetiedote paikannimineen syntyy automaattisesti.”

Pisteiden on oltava yhteismitallisia ja muuallakin kuin paikkakunnalla ymmärrettäviä, joten niissä käytetään virallisia tienumeroita ja liittymien virallisia nimiä.

Tiatoo Risteyksillä on monta nimeä Tamperelaisten puhekielessä käyttämät risteysten nimet eivät ole usein lähelläkään virallista nimitystä. Tässä muutamia esimerkkejä: Paasikiventiellä Vaitinaron risteystä sanotaan myös Nokiantien risteykseksi. Virallisesti se on 65-tietä koskien Porintien liittymä ja 12-tietä koskien Paasikiventien liittymä. Lielahdessa sanotaan Lamminpään risteykseksi Myllypuro-nimistä liittymää ja Lielahden risteykseksi Paasikiventie-nimistä liittymää. Helsingin moottoritiellä puhutaan Lakalaivan tai Ikean liittymästä, mutta virallisesti se on Särkijärven liittymä. Pirkalassa puhutaan lentoaseman liittymästä, mutta virallisesti se on Pirkkalan liittymä. Alasjärvellä puhutaan Orivedentien risteyksestä, virallisesti se on Alasjärven liittymä. Kalevassa puhutaan Lahdentien risteyksestä, virallisesti se on Teiskontie-niminen. Lempäälässä puhutaan Kuljun liittymästä, mutta virallisesti se on Puskiaisten liittymä.

”Tiedotteissa ei voi käyttää paikallisten käyttämiä nimiä, koska tiedotteita käytetään laajasti muun muassa. radioissa, jolloin kuulijoilla ei ole välttämättä tietoa paikallisista nimistä. Helsingin keskus näkee kartalla onnettomuuspaikan pisteenä, joten tekstiä he eivät sinänsä tarvitse.”

”Osa nimistä voi olla hyvinkin vanhoja ajalta, jolloin koordinaatit eivät toimineet erilaisissa kartta-alustoissa. Siksi siellä voi olla vanhentuneita paikannimiä, kun esimerkiksi ympäristö on muuttunut.”

Paikannuspisteiden aineistoa kyllä korjataan säännöllisesti.

”Toki me ylläpidämme aineistoa ja nimiä päivitetään, kun saamme vahvistetun tiedon asiasta. Aineistossa on kymmeniä tuhansia paikannuspisteitä, koska jokainen valtion teiden risteys on nimetty. Usealla risteyksellä on lisäksi useita nimiä, jotta risteävän tien yhteydessä paikasta puhuessa ymmärtää sijainnin helpommin hieman erilaisella kuvauksella.”