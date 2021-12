Joulutori on kaupungin arvokkain tapahtumatuote.

Kun näin tämän otsikon Morossa, olin juuri tutkiskellut tuon joulutorin, eli siis Tampereen Keskustorin, varrella sijaitsevan Tampereen Teatterin historiaa. Ja jouluiset mietteet tulvahtivat mieleeni.

Ensin muistin sellaisen hyvin ahkeran Tampereen Teatterin katsojan kuin F.E. Sillanpään. Tuosta tuuheapartaisesta patriarkasta ja lasten ystävästä tuli radion kautta eräänlainen koko kansan joulupukki.

Sitten johtui kuin itsestään mieleeni Tampereen Teatterissa 1912–1924 näyttelijänä työskennellyt Markus ”Setä” Rautio.

Hän lähti Hollywoodiin opiskelemaan elokuva-alaa, mutta päätyikin Yleisradioon kuuluttajaksi ja pääohjaajaksi. Monet toki vieläkin muistavat hänen lastentuntinsa ja kehotukset syödä kaurapuuroa.

Markus-setä vaikutti tuon uuden, tehokkaan välineen radion kautta siihen, että joulupukki alettiin yleisesti sijoittaa Korvatunturille.

Tuolla Savukosken kunnassa, Suomen ja Venäjän rajamaastossa sijaitsevalla tunturilla on ikäänkuin kolme ”korvaa”. Markus-sedän mukaan tontut ja pukki saattoivat niillä kuunnella, ovatko lapset kilttejä.

Ulkonaisestihan joulupukkimme suuresti muistuttaa hahmoa, jollaiseksi kansallistaiteilijamme Akseli Gallen-Kallela kuvitteli kansallishaltijamme Väinämöisen.

Ihan alun perin joulupukki on kuitenkin saanut alkunsa Myran (nykyisessä Turkissa) piispasta pyhästä Nikolauksesta (270-343), jonka muistopäivä on on 6.12. Joulupukkimme nuttu on piispan viitta, hänen sauvansa piispan sauva ja parta tietysti silloin muodissa oleva pitkä parta.

Totta kai joulupukin maa on Suomi, kuten käsitti elämäntehtäväkseen Joulumaan perustamisen ottanut Niilo Tarvajärvi. Hän oli syntynyt 6.12. 1914.

Markus-Setä (1891–1973) sai vuonna 1967 sellaisen arvonimen kuin teatterineuvos. Tänä vuonnakin on joku Tampereen Teatterissa näyttelijänä ollut saanut tuon arvonimen.

Hän tuo myös vahvasti ainakin minun mieleeni joulupukin, vaikka onkin syntynyt aivan jouluaattoa vastapäätä eli 24.6. (1946).

Hän on nimittäin aikoinaan käynyt lapsuudenkodissani joulupukkina.

Kyseessä on Esko Raipia, varsinainen teatterin ansioitunut monitoimimies. Tasapuolisuuden nimissä mainittakoon, että hän työskennellyt myös Tampereen Työväen Teatterissa ja vaikuttanut Pyynikin kesäteatterissa.

Markus-sedän mukaan joulupukki asui Lapissa. Minä taas yleensä tapaan tuon entisen joulupukkini osuvasti sellaisessa osoitteessa kuin Lapintie 3, Tampereen Komediateatterissa.

Nykyään Raipia puuhaa Tampereelle suurta hanketta, Teatterimuseota.

Toivoakseni museo kertoo jotain myös Markus-sedästä.