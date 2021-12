Moron luontotohtori vastaa: Mikä lentolaite lepäili lasilla?

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa ja kohteen mittatietoja tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys: Tämä erikoisennäköinen lentolaite lepäili ulko-oven lasilla parin päivän ajan sateelta suojassa. Siipien leveys noin 3 cm.

irma

Luontotohtori vastaa: Otus on sulkaperhonen, joilla on tällainen erikoinen lepoasento, missä siivet ovat kohtisuorassa ruumiiseen nähden. Lisäksi kapeista liuskamaisista osista muodostuneet siivet on taiteltu päällekkäin vähän viuhkan tapaan. Kuva on hieman ylivalottunut, mutta laji on todennäköisesti leskenlehtisulkanen. Se on hyvin yleinen, ja lentää kahtena sukupolvena, jälkimmäinen juuri elokuun tienoilla. Lajin nimi paljastaa toukan ravintokasvin.