Moron luontotohtori vastaa: Mikä ötökkä tuli sisään Sastamalassa?

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa ja kohteen mittatietoja tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys: Mikä ötökkä? Oksia kantaessani ilmestyi tuollainen noin 3–4 cm pitkä, isoleukainen ja pitkät tuntosarvet omaava ötökkä. Mikähän jäärä tms. tuo mahtaa olla?

Olen nähnyt pienempiä, mutta en koskaan noin suurta jässikkää.

Jouni Sastamalasta

Luontotohtori vastaa: Komean kovakuoriaisen nimi on runkohaapsanen. Se on meillä aika yleinen jäärälaji, vaikka aikuisia pääseekin harvemmin näkemään. Laji on riippuvainen haapametsiköistä, koska sen toukat elävät haavan tyvessä, usein aivan ohuissa rungoissa. Toukka asustaa puun sisällä pari vuotta. Aikuinen liikkuu loppukesällä ruokaillen lehtipuiden lehdillä. Naaraan ruumiin pituus voi olla liki kolme senttiä, mutta sarvijäärille tyypilliset pitkät tuntosarvet tekevät siitä vielä kookkaamman.