Tampereen joulutori kiitää hurjassa suosiossa – Kerää ylistystä ympäri maata

Tämä vuosi on ollut kauppiaille kaikkien aikojen toiseksi paras, sanoo Tampereen joulutorin tuottaja Rami Lehtinen.

Moro, Keskustori

Tampereen keskustassa kulkiessa on vaikea välttyä huomaamasta, millainen sutina Joulutorilla käy. Tampereen joulunalusajan ydin tuntuu tänä vuonna muuttuneen aiempiakin vuosia vilkkaammaksi.

Millaista suosiota joulutori on tänä vuonna nauttinut, tuottaja Rami Lehtinen?

”Odotukset eivät olleet maata mullistavia, mutta toisin kävi. Vuosi on ollut aivan erilainen kuin viime vuosi. Yleisömäärät ovat selvästi olleet paremmat, ja väkeä on käynyt tasaisesti. Arkisinkin aamusta lähtien on ollut tasaisesti väkeä, ja illat ovat olleet normaalin vilkkaita."

Mistähän tämmöinen suosio johtuu?

”En tiedä, mutta mietin, lyövätkö viime vuoden laineet vielä. Olimme silloin tiettävästi ainoa tämän tason joulutori Euroopassa, joka oli auki. Silloin ei muusta puhuttukaan kuin Tampereen joulutorista.”

Millaista viestiä yrittäjiltä on tullut? Onko kauppa käynyt?

”Se tässä tärkeintä onkin. Myyjät ovat olleet tyytyväisiä. Esimerkiksi viime viikon lauantaina keskusteluissa kivijalkakauppiaiden ilmeni, että tämä vuosi on koko tapahtuman historian toiseksi paras. Se on aika harvinaista vallitsevassa tilanteessa. Perinteisesti meno ei ole loppua kohti hiljentynyt.”

Onko ihmisiä käynyt ruuhkaksi asti?

”Viikonloppuisin on ollut täyttä. Ravintolassa on ollut jopa jonoa, ja välillä on pistetty lappuakin luukulle, että hetki menee.”

Keitä torilla on käynyt?

”Myyjiltä on tullut viestiä, että paljon on ulkopaikkakuntalaisia suomalaisia turisteja. He ovat ihmetelleet, mitä kaikkea täällä on. Heti on nähnyt, etteivät he ole ennen täällä käyneet.

Väkeä on tullut myös ympäri maapalloa – venäläisiä, japanilaisia, englantilaisia, amerikkalaisia, muun muassa.”

Mitä mieltä kävijät ovat olleet tämän vuoden joulutorista?

”He ovat olleet aivan ihastuneita. Ensimmäistä kertaa vierailevat ovat sanoneet, että kyllä kannatti tulla. Lämmittää mieltä, kun itsekin kujilla kulkiessaan kuulee näitä kommentteja ja lukee somesta.”

Onko glögi maistunut?

”Munkkikahvilassa ja glögiravintolassa on nähty sama, ihan poikkeuksellinen ilmiö.”

Miten luulet sään muuttumisen vaikuttavan kävijämääriin?

”En usko, että se vaikutta mitenkään. Kun Pirkanmaalla on harmaata, olemme edelleen se paikka, jossa on ykkösjoulutunnelma.”

Joulutori on auki 22.12 klo 19 asti.