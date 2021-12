Lapsipotilaiden vanhemmat saavat pysäköidä puoleen hintaan

Finnapark ja Lasten Klinikan Tuki sopivat yhteistyöstä.

Moro, Kauppi

Pitkäaikaissairaiden lasten perheiden pysäköintiä helpotetaan Taysin alueella.

Finnpark ja Lasten Klinikan Tuki ry ovat sopineet yhteistyöstä pitkäaikaissairaiden lasten perheiden auttamiseksi. Perheet joutuvat sovittamaan usein sairaalajaksolla liikkumista työpaikalleen ja kotiin, auton pysäköiminen tuo lisää päänvaivaa jo ennestään hankalaan tilanteeseen. Taysin vieressä, Kuntokadulla sijaitseva Finnpark Kauppi on Finnparkin uusin pysäköintitalo.

Vastasyntyneiden teholla ja lasten syöpäosastolla lapsensa kanssa pidempään viipyvät vanhemmat voivat tammikuusta lähtien pysäköidä Finnpark Kaupissa puoleen hintaan. Käytännön ohjeistuksen perheille antaa osaston henkilökunta.

”Tämä pysäköinnin kustannusten helpottaminen potilasperheille on ollut pitkään toiveissa. Heillä kun on kuluja muutenkin jo lapsen sairaudesta johtuen ja usein jompi kumpi vanhemmista jää pois töistä, jotta voi olla lapsensa rinnalla sairauden aikana”, sanoo Lasten Klinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi.

Myös Finnparkin puolella pidetään tärkeänä, että vaikeassa tilanteessa helpotetaan perheiden arkea.

”Perheet, joiden lapsi joutuu syystä tai toisesta olemaan pitkään sairaalassa ovat todella haastavassa tilanteessa. Haastavuutta lisäävät vielä entisestään arjen pyörittämiseen liittyvät asiat. Tämä yhteistyö on meille erittäin hieno mahdollisuus olla auttamassa pysäköintiasioissa”, sanoo Finnparkin toimitusjohtaja Antti Marttila.

Susanna Lohiniemi muistuttaa, että pitkäaikainen pysäköintitarve on myös keskosvauvojen vanhemmilla, joiden olisi hyvä pystyä olemaan pikkuisen luona mahdollisimman paljon.

”Usein perheissä on myös muita lapsia, jotka lähtevät mukaan, joten kulkeminen julkisilla liikennevälineillä on kyllä liian työlästä. Elämä on aika rikkinäistä, kun osa perheestä on sairaalassa. Tätä halutaan nyt yhdessä Finnparkin kanssa edes vähän lievittää”, Lohiniemi sanoo.