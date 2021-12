Santalahden väliaikainen ylikulkusilta ei jäänytkään väliaikaiseksi – Siirrettiin toiseen paikkaan Tampereella, asukkaita hirvittää

Lukijat ottivat yhteyttä Moroon, sillä heidän mielestään Santalahdesta Vihiojanpuistoon siirretyn sillan puoliskot ovat rumia röttelöitä, eivätkä sovi ollenkaan nykyisille paikoilleen.

Santalahdesta tuotu sillan puolisko ulottuu juuri sopivasti Vihiojan yli. Vanha silta on vielä vieressä purkamatta.

Moro, Vihiojanpuisto

Tampereen Vihiojanpuistoon ilmestyi kuin vaivihkaa kaksi uutta siltaa joulukuun alkupuolella. Sillat kulkevat Vihiojan yli Koskuenpolun ja Rehunkujan välillä.

Mistään aivan uusista silloista ei ole kyse. Kyseessä on vuonna 2016 Santalahteen rakennettu silta, joka purettiin ja jonka kaksi puoliskoa siirrettiin Vihiojanpuistoon nykyisille paikoilleen. Santalahdessa silta toimi kevyen liikenteen väliaikaisena kulkureittinä Paasikiventien yli.

Kaksi puoliskoa ulottuvat sopivasti Vihiojan yli. Ne ovat puurakenteisia ja 16 metriä pitkiä.

Sillat on maalattu harmaiksi. Maali on pitänyt pinnat paremmassa kunnossa kuin mitä Tammerkosken ylittänyt väliaikainen silta oli.

Joko sillat ovat käytössä, rakennuttajainsinööri Jukka Rantala Tampereen kaupungilta?

”Toinen on käytettävissä tänään 14.12. ja loppuviikosta saamme varmaan toisenkin käyttöön. Teemme vielä polkuja kuntoon, jotta saamme kunnolliset reitit silloille.”

Mitä töitä on jo tehty?

”Sillat on laitettu paikoilleen, ja ympäristöä on tasoitettu. Toiselle sillalle laitamme valot kevättalven aikana, jotta kulku helpottuu. Toinen silta on paikassa, jossa ei ole muutenkaan valoja. Sähköt pitäisi vetää sinne turhan kaukaa.”

Mitä vikaa on entisissä silloissa?

”Yksinkertaisesti ikä tuli vastaan. Sillat alkoivat olla 30 vuotta vanhoja, ja niistä oli monta kertaa korjattu kannet ja kaiteet. Lisäksi siltojen välituet on isketty suoraan ojan pohjaan, ja niillä on tapana nousta pikkuhiljaa ylöspäin.”

Tammerkosken ylittänyt väliaikainen silta oli homeinen, ja vanerit kupruilivat. Ovatko Santalahden sillan puoliskot paremmassa kunnossa?

”Nämä ovat maalattua puuta, eikä niissä ole mitään vikaa, muutamaa graffitia lukuun ottamatta.”

Tehtiinkö tässä yhteydessä kunnostustöitä?

”Ei, mutta keväällä katsotaan siltoja vielä parempaan kuntoon.”

Kauanko siltojen on suunniteltu olevan Vihiojalla?

”Ne saavat olla siellä niin kauan, kuin niiden kunto kestää. Toivomme, että saamme niistä ainakin 30 vuotta irti, mahdollisesti pidempään, kun niistä pidetään hyvää huolta.”

Aiemmat sillat olivat kattamattomia.

Moroon yhteyttä ottaneiden lukijoiden mielestä sillat ovat rumia. Mitä mieltä olet niiden estetiikasta?

”Siitä voi olla montaa mieltä. Tietysti ne ovat vähän erilaisia kuin aiemmat, ja pistävät siinä mielessä silmään. Toisaalta ainakin näin talviolosuhteissa ne sopivat hienosti maisemaan harmaina siltoina.”

Lukijat epäilevät, että vanhat sillat korvataan tällä tavalla säästösyistä?

”Santalahteen tehty silta oli aika tyyris, joten tämä ei ole missään tapauksessa halpa ratkaisu, päinvastoin. Vihiojanpuistoon tuli näiden myötä paljon kalliimmat sillat kuin mitä sinne olisi koskaan muuten tehty.”

Sillat ovat siis tulleet jäädäkseen?

”Kyllä näin on tarkoitus.”