Tamperelaisen rautakaupan oma pyörämerkki yllätti hienoudellaan – Harvinaisuus löytyi ladon seinustalta Kurusta

Heikki Eromäki katsoo, että Sandberg Oy:n myymän Hellas Mainon runkonumero on yhä hyvin luettavissa, se on 86395R.

Tamperelaisella Heikki Eromäellä on varastossaan Hervannassa todellinen harvinaisuus, sillä siellä on Sandbergin rautakaupan myymä Hellas Maino -polkupyörän raato.

Pyörä on ollut Eromäellä tallessa jo 30 vuotta.

”Se on varmaan alkujaan suvun perintöä, sillä löysin sen Kurusta isäni kotipaikan läheltä ladon räystään alta tällaisena. Siellä se oli ollut 1960-luvulta saakka. Kiinnostuin erityisesti pyörän nimikilvestä ja otin pyörän talteen jo 30 vuotta sitten.”

Eromäki arvelee, että pyörä on voinut olla hänen isänsä käytössä, kunnes autoistuminen 1960-luvulla eteni ja moni muukin polkupyörä Suomessa jäi nojalleen jollekin seinustalle.

”Ainakin lähiasukkaiden pyörä se on varmasti ollut.”

Pyörän nimikilpi on hieno. Ylhäällä on teksti Hellas ja alhaalla teksti Maino. Välissä on pyöreä alue, jossa ylhäällä lukee kaaressa Wm Sandberg Oy. Alapuolella kaaressa lukee Tampere 1878. Keskellä on liehuva lippu.

Myyjät kiinnittivät aikoinaan pyöriin omia nimikilpiään. Tuotemerkkejä oli satoja ympäri Suomen.

Eromäki pelasti harvinaisuuden ladon räystään alta Kurusta. Hänen isänsä on mahdollisesti ollut pyörän viimeinen käyttäjä.

Varma luku

Vanhat Velot -yhdistys on vanhojen polkupyörien ystävien yhdistys ja he julkaisivat kymmenkunta vuotta sitten kirjan Suomalaisia polkupyörämerkkejä.

Kirjan mukaan tamperelainen Sandberg Oy myi ainakin seuraavia pyörämerkkejään: Grecent, Hellas, Hellas Maino, Hellas Sepcial, Hermes, Vinha ja Viri. Mahdollisesti merkkinä oli myös Diamant.

Alumiininen ketjusuoja ei ole ruostunut, mutta on hieman vaurioitunut.

Vuosien saatossa osia on kadonnut, mutta paljon on myös alkuperäistä jäljellä.

Kissansilmän punainen lasi on kotona tallessa. Siinä lukee ytimekkäästi ”seis”.

Kissansilmän lasi on tallessa.

”Sandbergilla oli ainakin 8 omaa pyörämerkkiä, mahdollisesti 9,” kirjassa todetaan.

Kulta-aikaan 1930–1950-luvuilla Suomessa myytiin pyöriä sadoilla eri nimillä. Osia tai kokonaisia pyöriä tilattiin ja myyjäliike kiinnitti pyöriin omat nimikilpensä. Näin on kaiketi myös tässä Sandbergin Hellas Mainossa.

Kilven vuosiluku viittaa Sandbergin perustamisvuoteen 1878.

Eromäki muisti pyörän, kun Morossa on kerrottu Sandbergin talon kunnostuksesta Keskustorilla. Talon julkisivut esimerkiksi on uusittu täysin.

”Kaivoin pyörän esiin ja ajattelin, että tämä on hyvä tuoda tietoon erityisesti tuon ainutlaatuisen kilven takia.”

Sandergin rautakauppa toimi vuodesta 1878 aina 1970-luvulle saakka. Sandbergin talon ensimmäinen osa nousi Keskustorin varteen kulmataloksi vuonna 1882. Vuodesta 1906 lähtien yrityksen virallinen nimi oli Wm Sandberg Oy, joka myös pyörännimikilvessä komeilee.

”Voin luovuttaa”

Eromäki toteaa, ettei itse kunnosta pyörää tai tee sille muutenkaan mitään.

”Voin sen kyllä luovuttaa eteenpäin asiantuntijalle.”

Eromäen pyörän runkonumero on 86295R. Nimikilpi ihastuttaa edelleen. Hän on tehnyt työuran konepajapuolella ja tuntee laadun.

Runkonumero näkyy yhä.

”Siinä on kuin Suomen lipun värit väärin päin ja se on kyllä niin hienoa työtä, että kateeksi käy”, Eromäki kehuu.

Laita Morolle sähköpostia moro@aamulehti.fi, mikäli pyörä kiinnostaa tai sinulla on lisää tietoa Sandbergin pyöristä.