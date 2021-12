Osaatko vastata? Sirkka Merikoski tuntee visailujen metkut –Tampereesta julkaistiin monipuolinen visailukirja

"Jos on vain liian vaikeita tai liian helppoja, visailu ei kiinnosta.”

Tietokilpakirjan kuvituksena on tamperelaisen Erkki ”Jammu” Kanervan piirroksia. Tässä osa yhdestä piirroksesta.

Moro, Siperia

Tampere-seuran uusin julkaisu on Sirkka Merikosken Tietokilpakirja, Kysymyksiä ja vastauksia Tampereesta.

Siinä on 250 Tamperetta koskevaa kysymystä ja onneksi myös vastaukset. Kuvituksena on Erkki "Jammu" Kanervan piirroksia. Kirjan lopussa Arto Huhtinen muistelee toimittaja Jari Niemelää, joka oli innokas tietovisojen laatija.

Useimmat tuntevat sosiaalineuvos Sirkka Merikosken kunnallispolitiikasta, jossa hän teki pitkän uran vuodesta 1978 lähtien ensin varavaltuutettuna, sitten valtuuston jäsenenä, sosiaalilautakunnan puheenjohtajana ja lopulta Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kaudella 2001–2004.

”Kiinnostus Tampereeseen on aina ollut sielussa ja olen edelleen tosi kiinnostunut, vaikken ole politiikassa enää mitenkään mukana,”

Sirkka Merikoski kuvattiin joulukuussa vuonna 2020. Hän toteaa visailukirjastaan, että kiinnostus Tampereen tapahtumiin on säilynyt poliitikkouran jälkeen.

Hienoja tapahtumia

Merikoski kertoo, että Jari Niemelällä on iso vaikutus kirjan syntyyn. Lähteenä kirjassa on muun muassa Tampere-seuran Tammerkoski-lehdessä julkaistuja kysymyksiä Tampereesta, joita myös Niemelä laati.

”Kirjan synnyllä on pitkä historia. Olen 1980-luvulta lähtien harrastanut tietokilpailuja, vaikken ole mikään tietäväinen. Ne ovat kivoja sosiaalisia tapahtumia.”

Tietovisojen perinteistä ympäristöä ovat yhä tänä päivänä tamperelaiset pubit.

”Kotipubini on ollut Kaukajärvellä oleva Kivitasku, jossa meillä oli hyvä perusporukka. Siinä kaikilla oli oma alueensa, josta tiesi paljon. Mieheni kuoltua viisi vuotta sitten en ole siellä käynyt, mutta meidän Sumeliuksen Senioriklubin keskiviikkoisissa seniorivisoissa käyn säännöllisesti.”

Merikoski on Sumeliuksen Senioriklubin perustajajäsen ja yhä mukana klubin hallinnossa.

”Yhtenä toimintamuotona on kerran viikossa keskiviikkoisin Seniorivisa. Jaria pyysin vetäjäksi, ja hän olikin mukana kuolemaansa asti.”

Ei liian vaikeita

Kirjan kysymykset perustuvat Merikosken omiin kokemuksiin visoista ja visailuharrastukseen.

”Olin ”opissa” Jarin kanssa visoja laatimassa, ja nämä on hyvin samantapaisia, kuin Jarin laatimat. Periaate on, että pitää olla oikein helppoja, keskivaikeita ja tosi vaikeita. Jos on vain liian vaikeita tai liian helppoja, visailu ei kiinnosta. Olen käyttänyt lähteenä Jarin kysymyksiä ja Tampere-seuran Tammerkoski-lehteä. Sieltä ne löytyy kaikki.

Kirjan herättämä mielenkiinto on yllättänyt Merikosken.

”Eilenkin kirjasta tuli puhe eräässä tilaisuudessa ja moni tuli kysymään, mistä tätä kirjaa saa. Se on ulkopuolisillekin lyhyt oppi Tampereesta.”

Asiaan tietysti kuuluu, että kirjasta puhuttaessa Merikoskea liki aina pyydetään esittämään jokin visailukysymys Tampereesta.

”Tuossa tilaisuudessa kysyin esimerkiksi, missä Tampereella sijaitsee Suomen ainoa vuono ja missä on Väinö Linnan puisto?”

Paljastetaan tässä tietämättömille, että vuono on Kämmenniemessä Paarlahti ja puisto Amurissa.

”Kuulijat kyllä kovasti miettivät, mutta vuonoa eivät tienneet. Yksi tiesi puiston sijainnin.”

Tietovisailuun kuuluu myös melkein tietäminen.

”Tää on ihan kielen päässä, mutten saa sanotuksi Niemelän Jari sanoi aina”, Merikoski muistelee.

Tässä on minivisa

Moro poimi satunnaisia kysymyksiä uudesta kirjasta. Ota kynä ja paperia ja kokeile tietämystäsi. Oikeat vastaukset löydät lopusta.

1. Milloin Tampereen väkiluku ylitti 100 000 hengen rajan?, Vuonna 1950.

2. Tampere on anonut kerran talviolympialaisia. Minkä vuoden?

3. Milloin on alettu virallisesti viettää Tampereen päivää?

4. Kuka veisti Hämeensillan patsaat?

5. Mikä on edesmenneen kaupunginjohtaja Erkki Lindforsin toinen etunimi?

(1. Vuonna 1950, 2. Vuonna 1969 vuoden 1976 Talviolympialaisia, 3. Vuodesta 1954 lähtien, 4. Wäinö Aaltonen, 5. Kaupunginjohtaja Erkki Lindforsin toinen etunimi oli oikeastikin Napoleon.)