Lucia-neitoa juhlitaan kahdesti Tampereella – Moro lähettää tilaisuuden netissä ensi maanantaina

Aleksanterin kirkkoon pääsee sisälle esittämällä koronapassin.

Moro, Takahuhti

Lucian päivää juhlitaan Tampereella kahdesti.

Aattona eli sunnuntaina 12.12. Vanhan kirkon tilaisuuden järjestää Svenska samskolan ja maanantain 13.12. Aleksanterin kirkon tilaisuuden takana ovat Pohjola-Nordenin Tampereen yhdistys ja Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta.

Maanantaina 13.12. kello 18 Aleksanterin kirkon juhlan Moro-lehti lähettää suorana Moron netissä aamulehti.fi/moro.

Kirkkoon pääsee myös yleisö. Ovella tarkastetaan koronapassi.

Kysyimme Aleksanterin kirkon juhlaan Luciaksi valitulta Emmi Siréniltä, joko maanantai-illan juhla jännittää.

Miten sinut valittiin Luciaksi?

”Koulussa kaikki, jotka halusivat osallistua kulkueeseen, saivat valita neljästä roolivaihtoehdosta: Lucia, kertoja, soittaja vai laulaja. Luciaksi halusi neljä oppilasta. Reiluuden nimissä Lucia arvottiin.”

Miltä nyt tuntuu?

”Olen tosi otettu valinnasta. Tämä on hieno kokemus, ja juhla kaunis ja täynnä joulun tunnelmaa. On myös kivaa olla ikään kuin päähenkilö.”

Kerro vähän itsestäsi.

”Käyn Takahuhdin koulun 9. luokkaa, harrastan yleisurheilua ja tykkään tosi paljon musiikista. Ala-asteella olin musiikkiluokalla ja soitin poikkihuilua ja nytkin minulla on musiikki valinnaisaineena koulussa. Tykkään soittaa, laulaa ja esiintyä.”

Mitä tiedät Luciasta?

”Meille on joskus uskonnossa kerrottu, että Lucia oli marttyyri. En ihan kunnolla muista sitä tarinaa.”

Oletteko harjoitelleet paljon?

”Edellisillä viikoilla meillä oli joka päivä tunnin mittaiset harjoitukset, jossa laulu käytiin läpi.”

Lucia-neito Emmi Sirén ja kulkueeseen osallistuvia Takahuhdin koulun oppilaita

Jännittääkö jo?

”No joo, ehkä vähän. Eniten jännitän sitä, miten ehdin oppia laulujen sanat ulkoa. Etenkin ruotsinkielisestä Lucia-laulusta muistan vain kertosäkeen. Vielä pitää vähän harjoitella.”

Millainen mekko sinulla on?

”Meillä kaikilla kuorolaisilla on samanlaiset albat, siis sellaiset valkoiset kaavut. ”

Onko kruunu painava ja onko siinä oikeat kynttilät?

”Ei kruunu kovin painava ole. Kynttilät toimivat sähköllä. Oikeat kynttilät olisivat nätimmät, mutta myös vähän vaaralliset. ”

Tuleeko perheesi juhlaan?

”Kyllä varmasti, jos vain mahtuvat sisään. Äiti, isä ja kaksi vuotta nuorempi pikkuveli ovat tietysti innoissaan ja ylpeitä minusta.”

Luciaa on juhlittu Suomessa vuoden pimeimpään aikaan jo melkein sata vuotta. Perinne on vakiintunut Suomeen alunperin Ruotsista, jossa Lucian-päivää on vietetty jo 1700-luvulla.

Valon lähettilään juhlalla on synkkä historia. Lucian kerrotaan eläneen Sisiliassa 200-luvulla.

Nuori nainen kieltäytyi järjestetystä avioliitosta, koska halusi omistaa elämänsä Kristukselle.

Kristinusko oli tuohon aikaan kuitenkin kiellettyjen asioiden listalla.

Pettynyt aviomieskokelas kavalsikin Lucian sotilaille, jotka surmasivat hänet lopulta marttyyrina.