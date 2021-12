Satamakadun kerrostalolla on ilmeisesti liian hieno piha

Satamakadulla sijaitseva kerrostaloyhtiön on päättänyt rakentaa metalliaidan tonttinsa ympärille (sivut 4–5). Syynä on se, että yhtiön piha houkuttelee ulkopuolisia juhlijoita ja varsinkin kesäöisin tilanne on kestämätön. Pihassa voi olla kymmeniä bailaajia.

Tämä aitaukseen päätynyt taloyhtiö ei kuinkaan ole ainoa. Kerroimme vastaavasta urakasta Moro-lehdessä toukokuussa.

Moron haastattelema asukas kertoo, että keinussa ei kukaan talolainen ole istunut enää viiteen vuoteen. Piha koetaan epämiellyttäväksi paikaksi, koska siellä on koko ajan vierasta lössiä.

Takapihalle taloyhtiö hankki pöydän ja penkit, mikä osoittautui kauheaksi virheeksi. Kävijöiden jäljiltä pihaan jää pizzalaatikoita, kebabrasioita, pulloja ja tupakannatsoja, joiden siivoaminen on asukkaiden kontolla. Virtsaajat ovat ottaneet omakseen taloyhtiön roskakatoksen, jonka seinää vasten on ”hyvä lorotella”.

Taloyhtiö on pitänyt pihastaan hyvää huolta, mutta nyt se on saanut huolenpidostaan kovan rangaistuksen.

Ilmiö on seurausta keskustan tiivistysrakentamisesta. Asukkaita tulee lisää, mutta samalla puistot ja oleskelualueet vähenevät.

Poliittisten päättäjien onkin hyvä muistaa, että keskustan umpeen rakentaminen tuo mukanaan myös ongelmia, jotka täytyy jollakin tavalla ratkaista.

Ratkaisu ei voi olla sellainen, että yksityisten pihat sosialisoidaan yleiseen käyttöön.

Lue lisää: Tampereen keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi selättämään kiusallista ongelmaa: ”Kauhea kusivana tulee roskakatoksen alta”