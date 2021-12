Moron luontotohtori vastaa: Mikä petolintu tappoi siilin Hallissa?

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa ja kohteen mittatietoja tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy. Tämä yksittäinen sulka löytyi kuolleen siilin vierestä. Voiko tämä lintu (sulan perusteella en tunnista lintua) olla siilin kuoleman aiheuttaja? Paria päivää myöhemmin löytyi ilmeisimmin sepelkyyhkyn höyhen/sulkakasa noin 100 metrinpäästä edellisestä. Onko yksittäisen sulan lintu mahdollisesti tämän aiheuttaja?Löydökset ajoittuvat 1. ja 5. elokuuta Eväjärven omakotitontille Hallissa.

Aiemmin on nähty lehtopöllöjä ja kanahaukkoja.

Heini Keinänen

Luontotohtori vastaa. Mielenkiintoinen ja haastava kokonaisuus, mutta se mikä on selvää, erottuu kuvista.

Toisessa kuvassa ovat sepelkyyhkyn sulat ja toisessa jonkin pöllön, luultavasti lehtopöllön sulka. Nämä tuskin liittyvät toisiinsa.

Lehtopöllön pääsaalista ovat jyrsijät, ja välillä se nappaa pikkulintuja tai korkeintaan rastaita – ei kuitenkaan itsensä kokoista sepelkyyhkyä.

Kanahaukka sen sijaan on tyypillinen metsäseutujen lintujen saalistaja, ja voisi hyvin tulla kyseeseen sepelkyyhkyn syöjänä. Kanahaukka voisi saalistaa myös siilin, jos se on liikkeellä valoisaan aikaan. Näytillä käynyttä lintua on mahdotonta arvailla ilman kuvaa, kokotietoja tai tarkempia tuntomerkkejä. Kuvaus voi sopia muutamalle isommalle päiväpetolinnulle.