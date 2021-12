Moron luontotohtori vastaa: Mikä toukka ilmestyy kuin tyhjästä kuistillemme?

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa ja kohteen mittatietoja tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukijan kysymys. Mikähän toukka tämä on? Näitä ilmestyy kuin tyhjästä kuistillemme. Noin sentin mittainen. Liikkuu hitaasti. Tulee mahdollisesti jalkalistojen alta.

Leena

Luontotohtori vastaa. Kuva on vähän epätarkka, mutta tapaus on selvä. Tämä noin sentin mittainen toukka kuuluu erikoiselle kukkakärpäselle. Suvussa Volucella on meillä kolmisen lajia ampiaisten ja muiden pistiäisten pesissä eläviä lajeja, jotka syövät siellä kaikenlaista ampiaisilta jäänyttä jätettä, saaliseläimiä, toukkanahkoja ja joskus ampiaisten toukkiakin.

Aikuinen on leveäruumiinen kukkakärpänen, jonka väritys muistuttaa ampiaista. Toukan ulkonäkö voisi sopia hyvin vaapsasvieras -lajille. Se tiputtautuu pois ampiaispesästä syksyllä päästäkseen maaperään koteloitumaan.

Sen ilmestyminen tarkoittaa siis, että lähellä on vanhoja ampiaispesiä.