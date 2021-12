Sorsapuiston suositulla tekojääradalla toimii nyt yrittäjiä – Kävimme katsomassa tarjonnan: Vaniljahyrriä, tacoja ja vuokraluistimia

Omia luistimia ei radalla välttämättä enää tarvitse, kahvilan hinnat ovat kohtuulliset.

Moro, Sorsapuisto

Supersuositulle Sorsapuiston tekojääradalle etsittiin syksyllä yrittäjiä, jotka myisivät kentällä kahvila- ja grillituotteita sekä vuokraisivat luistimia.

Kaupunki arpoi yrittäjät kaikkien hakijoiden joukosta.

Kävimme katsomassa, millaisia yrittäjät ovat ja mitä on myynnissä ja mihin hintaan.

Golden Skate

Alexander Bykov huollattaa luistimia myymälän perällä sitä mukaa, kun niitä tulee asiakkailta.

Työmaakopista kajastaa pimenevässä illassa valo puodin aukiolon merkiksi. Sisällä tulijat ottaa iloisesti vastaan Alexander Bykov. Viikon verran käynnissä ollut toiminta on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Myymälässä voi vuokrata luistimia ja teroituttaa omia.

Teroitus- ja vuokrauspalvelun lisäksi myynnissä on monenlaista oheistavaraa, kuten taitoluistelussa käytettäviä luisteluhanskoja, rannesuojia ja nauhoja luistimiin. Eläinfaneille on tarjolla suloisia pehmolelulta näyttäviä teränsuojuksia.

Hyllyillä on rivissä luistinpareja monessa eri koossa. Taitoluistimissa pienin koko on tällä hetkellä 24 ja jääkiekkoluistimissa 30. Suurin koko jääkiekkoluistimissa on 46. Taitoluistimet ovat vielä uuden karheita. Jääkiekkoluistimet on teroitettu ja nekin ovat hyvässä kunnossa.

Sisään astuu asiakas hokkarit kädessään. Terät kaipaavat teroitusta ja tarve olisi heti. ”15 minuuttia menee, niin on valmista”, lupaa Bykov ja nappaa luistimet mukaansa.

Ihan näin nopea palvelu ei kuitenkaan ole aina mahdollista. ”Teroitusaika vaihtelee ruuhkatilanteen mukaan ja työt tehdään vuorojärjestyksessä. Jos mahdollista, kannattaa luistimet tuoda teroitettavaksi vaikka edellisenä päivänä. Silloin ne saa seuraavana päivänä heti valmiina”, kertoo Bykov.

Hokkarit on juuri huollettu ja odottavat ensimmäisiä käyttäjiään.

Luistinhuolto ja -vuokraamo on avoinna sään mukaan. Jos pakkasmittari näyttää alle -20 astetta tai vettä sataa reilusti, on puoti kiinni.

Arkisin se on avoinna kello 16–19, lauantaina kello 10–17 ja sunnuntaina kello 12–17. Keskiviikkoisin myymälä ei ole tällä hetkellä auki.

Tiatoo Vuokraus: 13 euroa/ensimmäinen tunti, 10 euroa/toinen tunti ja 7 euroa/kolmas tunti. Teroitus: 15 euroa/pari. Maksuvälineenä käyvät kortit ja käteinen. Oma kypärä täytyy tuoda mukana.

Hakasen leipomo

Kumimatto kuljettaa suoraan luistelukentältä kojulle. Luistimiakaan ei tarvitse siinä välissä riisua. Jos tarkenee, voi eväitä pysähtyä nauttimaan pöydän ääreen.

Luistinvuokraamon vieressä kentän laidalla on Hakasen leipomon punainen myyntikoju. Siellä vahtia pitää kuvauspäivänä yrityksen toimitusjohtaja Janne Hakanen. Ulkona paukkuu pakkanen, mutta kojun sisällä tunnelma on lämmin.

Uuden myyntikojun on huomannut myös Mikko Uotila, jolle kahvila on tervetullut lisä kentälle. ”Kyllä tänne heti piti tulla kahville, kun mahdollisuus oli,” kertoo Uotila ja haukkaa palan kahvin kaveriksi valitsemastaan joulutortusta.

Vilkaisu vitriiniin kertoo, että valikoimaa on, vaikka sen onkin kuulemma tarkoitus olla suppeampi kuin leipomossa. Asiakkaiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla. Viimeisin lisäys valikoimaan on Tampereen lihajalosteen makkara, sekin kyselyjen perusteella valittu. ”Laitettiin ne porisemaan, kun kansa pyysi.”

Nälkäisille luistelijoille, ja miksi ei ohikulkijoillekin, on tarjolla lihapiirakoita, täytettyjä sämpylöitä, pitsaleipiä ja pasteijoita. Makeannälkää voi helpottaa vaikkapa pullalla, vaniljahyrrällä tai munkilla. Karkkiakin on, jos oikein sokerihammasta kolottaa.

Juotavaksi on tarjolla kahvia, kaakaota, glögiä ja kuumaa mehua. Janoisemmille käynee kylmä mehu ja limppari.

Tiatoo Mitä maksaa? Kahvi 2 euroa. Kaakao 3 euroa. Kuuma mehu 1euroa. Höyrymakkara 2,5 euroa. Täytetty sämpylä 3 euroa. Rinkilämunkki 2,5 euroa.

Auki tarpeen mukaan.

Hakanen lupaa kojun pysyvän paikalla niin kauan kuin säätila sallii. ”Niin pitkään pysytään, kun jää on kunnossa ja luistelijoita paikalla.” Odotuksissa ja toiveissa on kiireinen talvi. “Kotona kerroin, että nähdään huhtikuussa”, kertoo Hakanen.

Aukioloajat elävät vähän sään ja tilanteen mukaan. Asiakkaita pyritään palvelemaan aina, kun heitä on. “Katsellaan tästä koko ajan luistinradalle. Siitä näkee sitten, kuinka tarvetta on.”

Paloma Tacotruck

Toimitusvaikeuksien vuoksi vielä omaa myyntikojua odottava Paloma Tacotruck lupaa tuoda Sorsapuistoon myös vegaanista tarjontaa. Myyntiin tulee perinteistä makkaraa lisukkeilla sekä taco-annoksia, jotka on saatavilla myös vegaanisina.

Paloma Tacotruck voi olla joillekin tuttu kesäisestä Sorsapuistosta, jossa kärry on palvellut asiakkaita. Sen takana on kolmen opiskelijan joukko.

”Olemme odottavin fiiliksin. Toivomme, että tästä tulee kiireinen talvi,” kertoo Paloman yrittäjä Elina Valve. Hän lupaa, että koju on paikalla viimeistään 11.12. alkaen.