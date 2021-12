Tampereen Petsamossa aukesi joulukalenteri – Etenkin yksi luukku lienee aikuisten mieleen

Petsamon joulukalenterin luukuista moni sisältää tänä vuonna tapahtuman. Mukana on sekä vanhaa tuttua että uutta.

Riikka Järvelä on ollut mukana järjestämässä joulukalenteria alusta asti. Tänä vuonan hän pystytti pihalleen joulupukin kirjelaatikon.

Moro, Petsamo

Joulumielen esiin houkutteleminen ei ole tänäkään vuonna vaikeaa, jos ottaa suunnaksi Tampereen Petsamon. Siellä aukesi keskiviikkona joulukalenterin ensimmäinen luukku.

Petsamon joulukalenterista on tullut jo perinne, sillä luukkuihin pääsee kurkistamaan kuudetta kertaa. Tässä kohtaa täytyy varoittaa niitä lukijoita, jotka haluavat ”avata” yhden luukun joka päivä, sillä teksti paljastaa monen luukuun salaisuuden.

Osa on toki muutenkin tuttuja aiemmilta vuosilta, mutta mukana on ainakin yksi ihan uusi jouluyllätys. Mutkakadulla asuva Riikka Järvelä on pystyttänyt kotipihalleen postilaatikon, josta kirjeet matkaavat tonttujen mukana suoraan joulupukille.

”Postilaatikko on auki 23. päivä asti, ja sinne voi tulla lasten kanssa tuomaan kirjeen. Tontuille merkiksi pitää nostaa punainen lippu”, Järvelä ohjeistaa.

Kulkue kruunaa kalenterin

Ensimmäisessä joulukalenterissa vuonna 2016 suurin osa luukuista oli jouluisesti koristeltuja ikkunoita. Niitä on tänäkin vuonna mukana, mutta paljon on myös erilaisia tapahtumia, kuten Tonttupolku ja Tuulikaappitrion konsertti.

Kaikilla luukuilla on nimi. Tämä ensimmäisenä päivänä auennut on Talvi puutalokylässä, ja se löytyy Kasvitarhankatu 1:stä.

Juuri tapahtumien runsaus erottaa Järvelän mukaan Petsamon joulukalenterin muiden kaupunginosien joulukalentereista.

”Kuvastaa hirveän hyvin Petsua, sillä ihmiset täällä ovat tekijöitä, ja asioita tehdään myös yhdessä.”

Joulukalenterin huipennus lienee lyhtykulkue, jonka juuret yltävät Petsamossa ainakin 1980-luvulle. Silloin kulkueessa oli Kaupin ratsutallin hevosia mukana. Tapahtuma kerää säästä riippumatta vähintään 50-henkisen joukon, joka lyhtyineen ja lauluineen luo joulun tunnelmaa naapurustoon.

”Kaikki petsulaiset tietävät kulkueen. Ainakin minulle siitä on tullut tapahtuma, josta joulu alkaa”, Järvelä sanoo.

Yksi luukku lienee erityisesti aikuisten mieleen. Erääseen Petsamon vanhoista puutaloista pääsee sisälle katsomaan, miten se on koristeltu joulua varten. Toki myös lapset ovat tervetulleita.

Muutkin hakevat tunnelmaa

Joulukalenteri kerää kiinnostuneita katselijoita ja kuulijoita myös Petsamon ulkopuolelta. Järvelän mukaan kalenteria ei olekaan tarkoitettu pelkästään petsamolaisille.

"Olemme todella tyytyväisiä, jos tänne tullaan muualtakin. Varsinkin joulun aikaan ihmiset kävelevät näitä katuja ihan vain saadakseen joulutunnelmaa.”

Petsamossa pääsee joulutunnelmaan muutenkin kuin joulukalenterin välityksellä. Moni ikkuna ja piha on jo nyt koristeltu valoin.

Joulukalenterin viimeinen luukku aukeaa tietysti 24. päivä. Siihen on pyydetty osallistumaan kaikkia petsamolaisia. Idea on asettaa esille ikkunaan pehmoeläimiä.

”Kun lasten kanssa on hirveä joulupukin odotus, voi käydä kävelemässä ja katsomassa, montako pehmoeläintä näkee.”

Tiatoo Petsamon joulukalenteri Luukkuja aukeaa perinteiseen tapaan yksi päivässä. Osa luukuista sisältää tapahtuman, joka järjestetään vain kyseisenä päivänä tiettyyn kellonaikaan. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Puutalossa vierailijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan, jos tulijoita on kovin runsaasti. Tiedot luukkujen sisällöstä ja sijainnista sekä tapahtumien ajankohdista löytyvät jo nyt Facebook-sivustolta Petsamon joulukalenteri 2021. Kuvia kalenterista julkaistaan myös Instagramin sivustolla petsamon_joulukalenteri.