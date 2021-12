Onko sinulla teräksenluja kunto ja hyvä pelisilmä? Koovee etsii jääpallon pelaajia höntsäämään Sorsun kentälle

Jos haluat kokeilla herrasmieslajia, mene Sorsapuiston tekojääradalle Kooveen vuorolle huomenna perjantaina kello 19.30.

Jääpallo on fyysisesti raskas laji, mutta vaatii samalla myös teknistä taituruutta. Kuvassa jääpallotoiminnan vetäjä Tuomas Hoppu näyttää mallia pallon hallinnasta.

Sorsapuiston tekojääradalla pompottelee palloa Tuomas Hoppu. Punaiset posket kertovat, että hän on ollut jäällä jo tovin. Muitakin luistelijoita kentällä on, vaikka päivä on vasta kääntynyt iltapäiväksi.

”Tämä on tällainen reipas ulkoilmalaji. Äärimmäisen monipuolinen ja vaikea myöskin”, avaa Hoppu jääpallon luonnetta. Hän itse on seurannut lajia 80-luvulta lähtien. Pelannut hän on vuosien varrella lähinnä omaksi ilokseen. Nyt hän toimii perjantain pelivuoron vastuuhenkilönä.

Vähän kuin jalkapallo

Jääpallolla on Tampereella pitkä historia. Kiekkokaupungissa aloitettiin lajin pelaaminen jo yli sata vuotta sitten. Nykyiseen muotoonsa laji on kehittynyt Englannissa.

Hoppu vertaakin lajia jalkapalloon. Pelikenttä on suuri ja pelaajia kentällä molemmissa lajeissa yhtä paljon. Säännötkin muistuttavat melko paljon kuningaslajia. Peliaikaa tulee innokkaimmille koko 90 minuutin edestä. ”Jos ei tykkää mennä vaihtoon, kuten jääkiekossa on pakko, niin tämä on oikein sopiva laji.”

Tekniikkataitureillekin laji tarjoaa sopivasti haastetta. ”Tällaisen pienen pallon hallitseminen, kun se lyödään täältä kentän laidalta toiseen päähän, ja otat sen vaikka ilmasta haltuun, vaatii melkoista taitoa”, kertoo Hoppu.

Mikään kontaktilaji jääpallo ei vauhdista huolimatta ole. Herrasmieslajiksikin sitä on joskus kutsuttu. Siksi se soveltuu mainiosti sellaisille, jotka eivät taklaamisista niin perusta.

Tauon jälkeen kentälle

Jääpallon harrastaminen on ollut Tampereella välillä tauolla, mutta nyt siihen on taas mahdollisuus. Kooveelle on täksi talveksi varattu vakiovuoro Sorsapuiston jäälle. Vuoro on perjantaisin kello 19.30.–21.30.

Vuoroa on suunniteltu höntsäilyyn kaikille kiinnostuneille, mutta toki tekniikkaakin opetetaan tarpeen mukaan. Tavoitteena on päästä nopeasti pelaamisen makuun. ”Pyritään saamaan höntsyporukka kasaan”, visioi Hoppu.

Mukaan vuorolle voi tulla, vaikka ei olisi aiemmin pelannut. Luistelutaito ja hyvä kunto vievät jo pitkälle. Varusteiksi riittävät luistimet ja kypärä. Nuorilla ristikkokypärä on hyvä lisä. Mailoja ja palloja on tarjolla paikan päällä.

Jäällä sinne tänne pomppivan pallon hallinta vaatii teknistä taituruutta. Luistelukuntoakin on hyvä olla, sillä isolla kentällä luistellaan pallon perässä sen päästä päähän.

Iso kenttä saa kiitosta

Sorsapuiston tekojäärata avattiin viime talvena. Se on pääosin luistelijoiden vapaassa käytössä ja saavutti heti ensimmäisenä talvena suuren suosion. Kenttä saa Hopulta kehuja.”Tämä on erittäin hyvä jääpallon harrastamiseen. Kaikki jääpallokentät Suomessa eivät sitä paitsi ole näin isoja.”

Talvet ovat olleet viime vuosina lämpimiä ja useammallekin tekojääkentälle olisi kaupungissa tilausta. Jääurheilua ei voi harrastaa, jos ei ole jäätä. Eikä sitä nykytalvina ilman tekojäätä tahdo olla. Terveisiä kaupungin suuntaan siis.

Sopivan kentän lisäksi tarvitaan toki myös niitä pelaajia. Toiveissa on, että tieto vuorosta tavoittaisi lajista kiinnostuneet, etenkin nuoret. Uudet pelaajat toivotetaan tervetulleiksi, niin tytöt kuin pojatkin. Laji sopii erityisesti niille, jotka viihtyvät jäällä. ”Tässä saa luistella ihan elämänsä kyllyydestä”, vannottaa Hoppu.