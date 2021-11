Nyt ratkaistaan, onko Tampereen joulukuusi Suomen kaunein – Osallistu äänestykseen: voittaako solakka joulupihta perinteiset kuuset?

Perinteisessä kisassa ovat vastakkain terävälatvainen pihta ja kaksi tyvestä levennyttä perinnekuusta.

Moro, Keskustori, Turku, Helsinki

Tämän vuoden Moro-lehden joulukuusiäänestyksessä testataan, kelpaako lukijoille Tampereen Keskustorille noussut terävälatvainen solakka kaunotar vai pitääkö joulukuusen olla perinteinen metsäkuusi, joka ikääntyessään muuttuu leveälanteiseksi ja pyöreälatvaiseksi.

Äänestyksessä on kyse valtakunnan kauneimman joulupuun tittelistä. Turkulaiset pitävät automaattisesti omaa kuustaan valtakunnan ykköspuuna, mutta se vaatimaton ilo heille suokoon.

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Pirkanmaan osuuskauppaan ja kolme kappaletta kahden juoman Moro-klökilahjakorttia Tampereen Joulutorille.

1. Tampereen pihta

Tampereen Keskustorin joulupuu ei tänä vuonna olekaan kuusi, vaan pihta, todennäköisesti siperianpihta.

Se tuotiin Tampereelle Mäntästä Tapio Leppämäen pihasta.

Puun historia on tarkasti tiedossa, sillä Leppämäki muistaa kun taimi ostettiin 60 vuotta sitten.

Siperianpihta on peräti 26 metriä pitkä, kun monet aikaisemmat joulukuuset ovat olleet vähän päälle 20 metriä. Muodoltaan puu on kunnioitusta herättävään pituuteensa nähden varsin soukka.

Puuasiantuntija Heli Vuorilampi Tampereen Infra oy:sta mittasi kaadon yhteydessä, että painoa on 3 200 kiloa.

2. Turun ”ykköskuusi”

Turun eli Tuomiokirkon edustalle pystytetty joulukuusi saapui Säkylästä.

Tampereen pihtalle se häviää pituudessa, sillä se on vain 23 metriä korkea. Painoa on kyllä enemmän eli 3 800 kiloa. Ikää puulla on 55-vuotta. Kuusen 722 led-lamppua sytytettiin viime lauantaina kuusijuhlassa.

3. Senaatintorin kuusi

Helsingin Senaatintorin joulukuusi on jo etukäteen kerännyt kiitosta tuuheudellaan, mutta mittojensa puolesta se on aivan eri kokoluokkaa kuin Tampereen ja Turun kuuset.

Puu kaadettiin Vantaalla.

Kuusi painoi 2 200 kiloa ja pituutta oli 17,5 metrin verran.

Yleensä Senaatintorille tuotavat puut ovat kooltaan melko vaatimattomia, sillä suurempia puita ei voida keskelle kaupunkia kuljettaa ahtaiden katujen vuoksi.

Valot sytytettiin viime lauantaina joulun avauksen ja Tuomaan markkinoiden avajaisten yhteydessä.