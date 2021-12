Pispalalaiset hiiltyivät Venäjän hiilijunista, jotka rikkovat taloja ja herättävät asukkaat öisin: ”Kuin maanjäristyksessä Japanissa”

Adressiin on tullut reilussa viikossa 150 nimeä.

Rautatie kulkee Pispalan harjulla hyvin lähellä asuintaloja. Oikealla puolella näkyvä meluesteaita pystytettiin Santalahden uudiskohteiden rakentamisen yhteydessä. Soila Laaksosen koti on harjulla radan vieressä.

Moro, Pispala

Vuosia sitten Japanissa asuessaan Soila ja Petri Laaksonen tottuivat siihen, että maanjäristykset heiluttivat välillä taloa. Vähän samalta tuntuu välillä nykyisin kotona Pispalassa.

Nyt syynä on kuitenkin rautatieliikenne, joka tärisyttää taloa ja aiheuttaa melua. Erityisesti haittaa aiheutuu asukkaiden mukaan Venäjältä tulevista hiilijunista, jotka kuljettavat kivihiiltä Porin satamaan.

Kysyimme radan varrella asuvilta Laaksosilta, miten raideliikenne vaikuttaa arkeen.

Millaista haittaa rataliikenteestä syntyy?

"Kun tavarajuna kulkee tästä ohitse, tietokoneen näyttö heiluu ja yläkerrassa tuntee, kuinka talo huojuu. Melua on myös yöaikaan, koska tavaraliikenne kulkee silloin. Tärinä on niin voimakasta, että siihen herää. ”

"Jotkut asukkaat ovat havainneet rakennuksissa halkeamia, mutta ei pystytä osoittamaan, ovatko nämä aiheutuneet suoraan tärinästä. Terveysturvallisuuden näkökulma on se, joka meitä enemmän huolettaa. Liikenne vaikuttaa viihtyvyyteen ja aiheuttaa stressiä, kun asukkaat pelkäävät, että talojen rakenteet eivät kestä tärinää.”

Miten meluhaitta on muuttunut vuosien varrella?

"Olemme asuneet tässä harjulla nyt kymmenisen vuotta. Rautatieliikenne on koko ajan lisääntynyt. Tavarajunat ovat raskaampia, pidempiä ja ne kulkevat kovempaa vauhtia. Erityisesti hiilikuormat ovat tärisyttäneet taloja. ”

” Normaali matkustajaliikenne ei saa aikaan tärinää. Meidän ja muiden asukkaiden kokemus on, että meluesteaidan ja maanpaineaidan rakentaminen on lisännyt haittoja parin viimeisen vuoden aikana. Nyt päätimme, että aika on oikea tehdä tästä valitus.”

Junarata kulkee aivan Soila ja Petri Laaksosen kotipihan vierestä. Radan toisella puolella näkyy vuonna 2018 rakennettu meluesteaita.

Kenen aloitteesta valitus tehtiin?

"Ajatus valituksesta ja adressista lähti liikkeelle, kun Pispalan pikku puodin pitäjä Tiina Hakala kyseli Pispalan puskaradio -ryhmässä Facebookissa, häiritseekö tärinä ja melu muitakin. Kävi ilmi, että monella oli samanlaisia kokemuksia.”

Mitä vaikutuksia toivotte valituksella olevan?

"Tärkeintä meidän mielestämme olisi saada liikennenopeuksia hidastettua ja meluntorjunta-aitaa alueelle, jotta päästäisiin lähemmäksi ympäristömelun ohjearvoja.”

Missä adressin voi allekirjoittaa?

"Pispalan pikku puodissa Haulitornin juurella 12.12. saakka. Sen on allekirjoittanut 26.11. mennessä 150 ihmistä. Adressin voi allekirjoittaa myös sähköisesti Adressit.com -palvelussa.”

Tampereen kaupungin ympäristötarkastaja Ari Elsilä kommentoi asiaa näin:

"Radan pohjoispuolelle Santalahden ja Pispalan harjun kohdalle rakennettiin vuonna 2018 noin kilometrin verran meluesteaitaa, jossa on absorboiva pinta. Sen pitäisi suurelta osin estää melun heijastumisen. ”

"Maaston muoto ja ympäröivät rakennukset kuitenkin vaikuttavat äänen ja tärinän kulkeutumiseen eri puolille. ”

”Meluesteen rakentaminen aiheutti uudenlaisen meluhaitan esimerkiksi Helsingissä Herttoniemen metroaseman läheisyydessä, kun sinne rakennettiin meluvalli metroradan ja Itäväylän väliin. Jo rakennettujen alueiden meluhaittoja pyritään vähentämään, mutta ratkaisut eivät ole helppoja.”