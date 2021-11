Suora lähetys tiistaina kello 9: Tampereen Keskustorin erikoislaatuinen joulupuu kaadetaan Mänttä-Vilppulassa, katso operaatio tästä

25-metrinen pihta kaadetaan tiistaiaamuna Mänttä-Vilppulassa ja tuodaan Tampereelle. Voit seurata puunkaatoa tästä jutusta.

Kuvassa oikealla kohoava kapealinjainen pihta on Tampereen Keskustorin tämän vuoden joulupuu.

Tampereen Keskustorille pystytettävä joulupuu kaadetaan Mänttä-Vilppulassa tiistaiaamuna. Operaatiota voi seurata suorana tästä jutusta.

Puu on pihta, todennäköisesti siperianpihta. Se on peräti 25 metriä pitkä, kun monet aikaisemmat joulukuuset ovat olleet vähän päälle 20 metriä. Muodoltaan puu on kunnioitusta herättävään pituuteensa nähden varsin soukka.