Löytyikö nyt Tampereen tuhdeimmat sushit? Pieni tamperelaisyritys pyrkii valtaamaan jalansijaa isojen joukossa

Mori Sushi and More toimii Tampereella Ratinan K-Supermarketissa. Yritys lupaa riisinsä olevan maistuvampaa kuin kilpailijoilla.

Moro, Ratina

Sushibuffeteista on tullut Tampereen ruokakaupoissa muutamassa vuodessa niin tuttu näky, että sellainen kuuluu melkein itsestään selvästi vähänkään isomman marketin tarjontaan. Sushiyrityksistä Itsudemo pitää valta-asemaa, mutta joukossa on ainakin yksi pieni.

Mori Sushi and More -nimellä toimiva sushipaikka löytyy Ratinan kauppakeskuksen alakerrasta K-Supermarketista. Moro kävi katsomassa, millaisesta buffetista on kyse.

Huomio kiinnittyi ensimmäiseksi yksittäisten palojen tuhtiin ulkonäköön. Palat näyttävät selvästi suuremmilta kuin kilpailijoilla. Riisiä vaikuttaa olevan reilusti.

Rainbow-palloissa on lohta, avokadoa, katkarapua ja kurkkua. Jälkimaku oli erityisen hyvä.

Yritystä luotsaava Xiaomeng Shou vahvistaa havainnot oikeiksi. Hänen mukaansa Mori Sushi and More poikkeaa kilpailijoista ennen kaikkea riisinsä osalta.

”Monessa sushipaikassa riisi on liian makeaa tai liian hapanta, mutta sen pitää olla sopivasti molempia. Lisäksi riisi ei saa olla liian kiinteää”, Shou sanoo.

Aukesi viime vuonna

Shou on kotoisin Kiinan pääkaupungista Pekingistä, mutta asuu nykyään Tampereen keskustassa. Hän muutti Suomeen vuonna 2005 opintojen perässä. Valmistuttuaan Shou perusti kiinalaisen ravintolan Poriin yhdessä ystävänsä kanssa.

”Olin hyvin kiinnostunut sushista jo yli 10 vuotta sitten. Silloin oli vielä vaikea saada raaka-aineita, ja ne olivat todella kalliita.”

Muutama vuosi sitten hän huomasi, että hinnat ovat halventuneet ja saatavuus parantunut. Mori Sushi and More aukesi Ratinan kauppakeskuksessa heinäkuussa 2020.

”Tapasin henkilön, jolla on parikymmentä vuotta kokemusta japanilaisen ruoan kokkaamisesta. Hän toimii nyt pääkokkina”, kertoo Shou.

Valikoimaan kuuluu kolmisenkymmentä erilaista sushipalaa. Valikoimaa ei kannata pitää suurensuurena, sillä läheskään kaikki ei maistu suomalaisille.

”Teemme sitä, mistä tykätään. Niitä ovat lohi ja tonnikala."

Ketju toimii Mori Sushi and More -nimen alla.

Seesam-makiin (keskellä) on käytetty myös sulatejuustoa.

Yang Du leikkasi lohta Mori Sushi and Moren pisteellä ratinan K-supermarketissa.

Hyvän riisin salaisuus ei Shoun mukaan ole riisin kotimaassa vaan riisin keittämisessä ja niissä 5–6 mausteessa, joita sekoitetaan sushin valmistamisessa käytettävään etikkaan. Resepti on liikesalaisuus.

”Emme käytä outoja raaka-aineita, sillä ihmiset pelkäävät ostaa niistä tehtyjä susheja. Kun hankimme kiinalaista korvasientä ravintolaamme Poriin, asiakkaat eivät uskaltaneet sitä syödä.”

Laajentunut jo ketjuksi

Moro maistoi muutaman sushipalan ja totesi niiden olevan kiinnostava vaihtoehto muulle sushitarjonnalle. Riisi oli hyvää, eikä sitä ollut mitenkään liikaa kalaan nähden.

Rainbow-pallo-nimellä kulkevat sushit todettiin raikkaiksi ja rapeiksi. Shoun mukaan ne ovatkin paikan erikoisuus, sillä niiden tekeminen on työlästä eikä niitä siksi moni sushipaikka vaivaudu tekemään.

Mori Sushi and More on laajentunut reilussa vuodessa ketjuksi, joka myy sushia myös Ylöjärvellä Ville kaupassa, Valkeakoskella ja Rovaniemellä. Shoun mielestä laajentuminen ei ole tapahtunut mitenkään tavattoman nopeasti, sillä kilpailu hyvistä myyntipaikoista käy kiivaana.

Xiaomeng Shou opiskeli Hämeen ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketoimintaa ja sanoo olevansa tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Hän pitää myös Suomen rauhallisuudesta ja kesästä.

Työntekijöitä yrityksellä on tällä hetkellä kymmenkunta. Myös Shou itse kertoo tekevänsä susheja Villen kaupassa.

”Yritämme laajentua vielä muihinkin kaupunkeihin, ja etsimme uusia myyntipaikkoja etenkin pohjoisesta Suomesta, kuten Oulusta. Emme pelkää kilpailua.”