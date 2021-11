Onko tässä Tampereen Keskustorin kaikkien aikojen rumin joulukuusi? – Joulutorin historian kirjoittanut Mikko Närhi löysi arkistojen kätköistä paljon puhuvan kuvan

Tampereen joulutorilla on sattunut ja tapahtunut vuosien varrella. Torin joulukuusiperinne yltää yli sadan vuoden taakse.

Moro, Keskustori

Monessa tamperelaisessa kodissa saadaan näihin aikoihin jännittää, onko oma tai tuttavan kuva päätynyt uunituoreeseen historiikkiin. Ihania joulutarinoita -teos kertoo Tampereen joulutorin vaiheet, ja mukana on suuri määrä valokuvia vuosien varrelta.

Pelkästään joulutorilla otetut selfiet täyttävät useita sivuja. Niiden lisäksi on paljon muita kuvia torin tunnelmallisilta kujilta, tapahtumista ja kuppiloista.

”Kirja on erittäin värikäs ja niin iloinen, että tulee hyvälle mielelle. Ihmisillä on kuvissa aina hauskaa", kertoo kirjan kirjoittanut Mikko Närhi.

Vuoden 1904 joulukuusi oli pitkä, mutta kovin harvan oloinen.

Närhi on tamperelainen tietokirjailija ja toimittaja, ja oli itse monta vuotta mukana Tampereen joulutorin ohjausryhmässä. Kirjaan on koottu kuvien lisäksi runsaasti muisteloita joulutorilla vierailleilta ja joulutoria mukana tekemässä olleilta.

Kirjasta selviää, että suosittuja markkinoita on Tampereella järjestetty joulun alla jo 1800-luvulla, ehkä aiemminkin. Antinmarkkinat avattiin joulukuun 12. päivänä. Myyjät tulivat maaseudulta tavaroineen hevoskyydillä.

”Kirjassa on upea kuva ensimmäiseltä peräkonttikirppikseltä, vaikka tavarat myydään reestä eikä autosta.”

Keskustorin joulukuusiperinne juontaa sekin yli sadan vuoden taakse. Vuonna 1894 kuusi koristeltiin sähkövaloin ensimmäisenä Suomessa. Alkuvuosina Finlayson jakoi kuusen juurelta lahjoja köyhille lapsille. Kuusen ulkonäkö on vaihdellut, mutta ehkä yksi rumimmista nähtiin vuonna 1904.

Kirjan kansikuva on jo heti värikäs.

Kirjassa on runsaasti joulutorin kävijöiden lähettämiä kuvia.

Glögi kuuluu joulutoriin

Nykymuotoinen joulutori saatiin Tampereelle vuonna 2008. Tori alkoi nykyistä pienempänä, mutta mökkejä, myyjiä ja esiintyjiä on tullut vähitellen lisää.

”Aluksi vähän ihmeteltiin, että mikä tämä taas on. Nyt ihmiset sanovat, että tämä on meidän – vain Tampereella on näin hienoa.”

Maailman joulutoreihin verrattuna Tampereen joulutori on pieni, mutta Närhen mukaan se tekee torin tunnelmalliseksi. Kenties tästä syystä brittiläinen The Telegraph-lehti nosti Tampereen joulutorin Euroopan kymmenen parhaan joukkoon muutama vuosi sitten.

Monelle joulutorista on tullut paikka, jossa tavataan tuttavia. Olennaiseksi osaksi tapaamisia on muodostunut glögi. Alkuvuosina käytiin kova vääntö siitä, saadaanko lupa alkoholia sisältävään glögiin. Virkamiehen kanta oli ”ei muuten tipu”, mutta Tampereella ei annettu periksi, vaan lähetettiin delegaatio Helsinkiin "puhumaan järkeä”.

Reissu ei mennyt suunnitellusti. Meni vielä pari vuotta ennen kuin alkoholipitoinen glögi pääsi joulutorin valikoimiin.

Kastanjat ovat olleet kävijöiden herkkua.

Kastanjat loppuivat heti

Joulutorin suosion on moni itse kokenut luoviessaan väkijoukossa mökkien välissä. Kirjassa on kävijämääristä lukujakin. Vuosittain joulutorilla vierailee jopa 180 000 joulun ystävää. Pientä kasvua on ollut joka vuosi.

Närheä hämmästytti kirjaa kootessa, kuinka kansainvälinen joulutori on. Vieraita on käynyt peräti Pohjois-Koreasta, josta turistiryhmä bongattiin ottamassa selfieitä joulutorin joulupukin kanssa.

Omalla tavallaan torin suosiosta kertoo tapaus, joka sattui vuonna 2009. Saksasta oli tullut myyjä paahtamaan kastanjoita joulutorille. Eksoottinen herkku sai väen liikkeelle, ja kaikki viikonlopulle varatut kastanjat loppuivat perjantaina. Lisää yritettiin saada ympäri Suomea.

”Ihan kaikki kastanjat, jotka saatiin, haalittiin Tampereelle. Koko keskusta tuoksui kastanjoilta.”