Tohlopin retkiluisteluradan uusi salainen ase Tampereella on satakiloinen Pässi – Sarvitraktorilla pääsee auraamaan kuusisenttiselle jäälle

Kevyellä työkoneella yritetään estää viime talven katastrofi, kun puolet radasta jäi sohjon peittoon.

Moro, Tohloppi

Tohlopin retkiluisteluradalla on talven vaihtelevien jääkelien varalle uusi salainen ase.

Se on vain sata kiloa painava ”Pässi”, jolla voidaan ajaa heti muutaman pakkasyön jälkeen lumi ja sohjo jäältä, jotta se pääsee vahvistumaan.

Tohlopin auraaja Tuukka Tuominen selvittää, että kevyen auran etsintä aloitettiin jo viime talvena, kun syksyn oikullisten jääolojen vuoksi puolet radasta jäi sohjon vuoksi auraamatta.

”Juuri jäätyneen jään päälle satoi muutaman sentin lumikerros, joka esti tehokkaasti jään jäätymisen.”

Sen jälkeen tuli lisää märkää lunta, mutta jää ei vahvistunut niin paljon, että se olisi kantanut auralla varustettua mönkijää. Jäälle tuli kohvaa ja lopulta vain puolet radasta avattiin luistelijoille.

Pässin salaisuus on painossa. Sarvitraktori ja kuski painavat alle 200 kiloa.

Lisäksi paino jakautuu laajalle alueelle, koska kuski istuu peräkärryssä. Tuominen laskee, että kuusisenttinen jää riittää, jos sitä on tasaisesti radan alueella.

”Jään paksuus tietysti varmistetaan ensin kairaamalla”.

Harvinainen laite

Sarvitraktori on aito japanilainen Honda F800, mutta niitä ei ole kovin hirveästi myynnissä. Halpa kiinankopio ei Tuomiselle kelvannut.

”Tehoa on 5,2 kW eli noin seitsemän hevosvoimaa. Eteenpäin vaihteita on kuusi ja taaksepäin kaksi.”

Auraaja laskee, että tunnissa noin neljä kilometriä pitkän radan kiertää 2–3 kertaa. Aurausnopeus vastaa reipasta juoksuvauhtia.

”Aura on 1,2 metriä leveä, mutta jos ehdin, teen siihen vielä molemmille puolille heittävän leveämmän auran.”

Pässiä on tarkoitus käyttää vain alkukaudesta ja nimenomaan jään vahvistumista haittaavan lumen ja sohjon poistoon.

Erikoisvarusteeksi viritellään vielä kanisteri, jossa on pitkä köysi ja toinen pää on tukevasti kiinni Pässissä.

Jos jää pettää, voidaan pinnalle pullahtavan kanisterin avulla nostaa Pässi jäälle kuivumaan.

Radalla mönkijä on kaikkein näkyvin työväline.

Mönkkäri rutiiniauraukseen

Varsinaiset lumityöt talven aikana tehdään nelivetoisella mönkijällä.

Se on 1 000-kuutioinen Can-Am. Aurausnopeus hyvissä olosuhteissa on jopa 45 km/h. Tätä nopeutta ei pystytä kuitenkaan koko rataa kiertämään, joten yksi aurauskierros kestää normaalisti noin 15 minuuttia.

”Huono puoli on siinä, että mönkijä ja mies painavat melkein 500 kiloa. Jään pitää olla vähintään 10 senttiä paksua.”

Massikka on entisöity niin hienoon kuntoon, että se kelpaisi vaikka museoon.

Massikka linkoukseen

Tuomisen kolmas aurausväline on ”Massikka”, Massey-Ferguson 135 -traktori vuodelta 1965. Se on entistetty hienoon kuntoon. Perässä on lumilinko.

”Sitä käytetään vain sen jälkeen kun lunta on kertynyt radan sivuille ja se alkaa painaa jäätä. Kun lumi voidaan lingota kauemmaksi, ei vesi jääradalle makaamaan.”

Massikan huono puoli on sen painoa, sillä kuskin kanssa massaan on noin 1 600 kiloa.

”Silloin jäätä pitää olla noin 20 senttiä. Massikka on jäällä yleensä loppukaudesta.”

Viime talvena Tuukka Tuominen hankki erikoisvalmisteisen jäähöylän, jolla rata pidetään tasaisena.

Höylä röpöä varten

Tohlopin laite-erikoisuuksiin kuuluu myös viime talvena erikoistilauksesta valmistunut ”Soikkeli”.

Se on jääaura, jolla saadaan epätasaiseksi jäätyneeltä radalta jääpaakut poistettua.

Höylässä on sama terävä höyläterä kuin jäähallien jäänhoitokoneissa. Höylää vedetään mönkijällä.