Moron luontotohtori vastaa: Minkä lajin etana näytti sarvensa Nokialla?

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Mikä etanalaji mahtaa olla kyseessä? Tämä yksilö mateli elokuun lopussa kevyen liikenteen väylällä Nokialla.

Pituutta sillä oli peräti noin 10 senttiä. Poutaa oli tulossa.

Korte

Luontotohtori vastaa: Tämä on komea etana ja täysin kotimainen.

Laji on ukkoetana, suurin luonnonvarainen etanamme. Se on täysin harmiton laji. Laji viihtyy kosteapohjaisissa sekametsissä, usein paikalla kasvaa esimerkiksi kuusta, haapaa ja mustikkaa.

Lajin väritys vaihtelee, mutta espanjansiruetanasta sen erottaa jo muodosta, tällä selkä on takaa teräväharjainen. Espanjansiruetana puolestaan on kauttaaltaan tasavärinen, yleensä punaruskeaa tai mustahko. Alapinnaltaan ukkoetana on mustavakojuovainen.

Se syö kuihtuneita lehtiä ja jonkin verran sieniä.