Moron vauvat: Paljasjalkaset tamperelaiset ja Muittem mukulat 25.11.

Johanna Lähteenmäen ja Kalle Kyrölän prinsessakatras sai täydennystä, kun perheen kolmas tyttö saapui maailmaan torstaina 4.11. kello 17.46. Pulloposkella oli painoa 4 190 g ja pituutta 52 cm. Kotona Lempäälän Säijässä vauvan hoitoon innokkaasti osallistuvat myös isosiskot Elli 4 v. ja Inka 2 v.

Ottiko koville? Pikkasen kirpaisi, mutta meni jo kokemuksella. Onko hän näköinen? Kuulemma. Isosisko Elli on saanut kaksoisolennon, jos on sukulaisia ja ystäviä uskominen. Mitä suku sanoi? Ihana pulloposki. Ei voi erehtyä, mihin sisaruskatraaseen kuuluu. Mitä hänestä tulee isona? Jos siskoihinsa tulee, niin oman tiensä kulkija, ulospäinsuuntautunut ja empatiakykyinen neiti. Millä kasvatatte hänestä kunnon kansalaisen? Rakkaudella ja rajoilla sekä isosiskojen esimerkillä. Innostuitteko asiasta? Ei pitänyt enää, mutta miehen sanoin: ”kun tää nyt meni niin kivasti...” Minkä neuvon antaisitte vastaavaa touhuaville? Kun touhu on ohi – on se sitten kuinka ihanaa tai kauheaa – niin lopputulosta ei voita mikään.

Paljasjalkaset tamperelaiset

Sanna Oksasen ja Tomi Sahlmanin tyttönen syntyi 16.9. kello 1.31. Tampereella asuvan perheen esikoisella oli painoa 3 384 g ja pituutta 49 cm.

Jonna ja Jesse Kotilahden esikoistyttö syntyi 18.9. kello 5.49. Suloisella prinsessalla oli painoa 2 568 g ja pituutta 47 cm. Perhe asuu Tampereella Pappilassa.

Tiina Salovaaran ja Sami Mäkisen poikavauva syntyi 18.9. kello 9.37. Tummatukkaisella minimiehellä oli painoa 4 208 g ja pituutta 51 cm. Kotona Vuoreksessa kuopusta hoitavat myös Samuli, 8, ja Emilia, 6 v.

Maiju ja Mika Salosen toive toteutui, kun esikoispoika syntyi tiistaina 28.9. kello 19.43. Takatukkaiselle söpöliinille mittaa oli kertynyt 51 cm ja kiloja 3,576. Perhe asustelee Lentävänniemessä.

Saaran ja Henrin esikoispoika syntyi neljä päivää ennen laskettua aikaa 1.10. kello 22.14 mitoin 3 838 g ja 51 cm.

Maiju Liehun ja Johannes Karjalaisen esikoispoika syntyi 2.10. kello 17.54. Painoa pienokaisella oli 3 156 g ja pituutta 51,5 cm. Perhe asuu Tampereella Lore-koiran kera.

Heini ja Jan Vehrenkampin perhe täydentyi 5.10. kello 19.40 pienen neitokaisen synnyttyä Taysin kätilöiden hellässä huomassa. Neidillä oli painoa 3 562 g ja pituutta 50 cm. Kotona pikkusiskosta iloitsee myös perheen esikoinen Lauri, 2 v. Perhe asuu Tampereella.

Noora ja Tuomas Hyysalon prinsessa syntyi 6.10. kello 1.58. Pienokaisella oli painoa 3 460 g ja pituutta 51 cm. Perhe asuu Tampereella.

Sanna Aholan ja Matias Niemenmaan esikoistytär syntyi lauantaisena aamuna 9.10. kello 5.02 pitkän odotuksen jälkeen. Ruskeatukkaisella typyllä painoa 4 114 g ja pituutta 53,5 cm. Perhe asuu Lamminpäässä.

Nea Rinteen ja Jani Tuomisen ’”Herkules” vauva otti varaslähdön ja syntyi 13.10. kello 8.37. Pienellä tuuheatukkaisella ihmeellä oli painoa 3 702 g ja pituutta 52 cm. Kotona Hyhkyssä vauvaa vanhempien apuna hoitaa mahtava isoveli Max 7 v.

Aliisa Suojasen ja Henri Tuliniemen pitkänhuiskea esikoispoika syntyi 13.10. kello 23.28. Blondilla hurmurilla oli painoa 3 680 g ja pituutta 54 cm. Perhe asuu Rantaperkiössä.

Isa Grönholm ja Jaakko Lähde saivat esikoispoikansa 14.10. kello 18.45. Pieni tuleva Tapparan kannattaja painoi syntyessään 2 528 g ja pituutta oli 45 cm.

Laura Virtasen ja Jussi Norjan suloinen tyttövauva syntyi 21.10. kello 1.39. Painoa vauvalla oli 3 978 g ja pituutta 52 cm. Vauvan hoidossa auttaa Gamia-koira. Onnellinen perhe asuu Tampereella Lukonmäessä.

Lauran & Jaakon tyttövauva syntyi 22.10. kello 1.09. Nappisilmällä oli painoa 3 748 g ja pituutta 50 cm. Perhe voi hyvin! Perhe asuu Multisillassa.

Jatan ja Juhanin reipas poika syntyi Länsi-Tampereelle 22.10. kello 15.32 valaisemaan syksyn pimeyttä. Pellavapään sporttiset syntymämitat olivat 4 028 g ja 55 cm.

Sallan ja Tomin esikoinen saapui vauhdilla maailmaan 23.10. kello 9.10. Suloisella tytöllä oli painoa 3 544 g ja pituutta 51 cm. Kotona Tampereella siskoa odotti kovasti dalmatiankoira Beni.

Katja ja Ville Sinijärven toinen tytär syntyi 27.10. kello 17.59. Vauhdikkaasti maailmaan saapunut tummahiuksinen neitonen painoi 3 444 g ja oli 51 cm pitkä. Kotona Holvastissa pikkusiskoa innokkaasti hoitaa isosisko Aino 3,5 v. Perheeseen kuuluu myös Usva-kissa.

Muittem mukulat

Iida Ylinen ja Jesse Köppä saivat kolmannen poikansa 10.9. kello 1.02. Pieni suuri mies yllätti kaikki painamalla kokonaiset 4 596 g ja olemalla 52 cm pitkä. Isoveljet Eemeli, 3 ja Jaakko, 2, ottivat uuden veljen innokkaina vastaan perheen kotona Nokialla.

Minja Tuomisen ja Juha Antikaisen tytär saapui maailmaan 10.9. kello 14.11. Suloisen tytön syntymämitat olivat 3 378 g ja 49 cm. Kotona leikkikaverina on isoveli Julius, 1v 8kk. Perhe asuu Lempäälässä.

Arminan ja Markon poika syntyi 20.9. kello 22.24. Pojalla oli painoa 3 092 g ja pituutta 49 cm. Perheeseen kuuluu myös isosisko Emilia 3 v.

Iida ja Sami Peuralan poika syntyi 29.9. kello 17.15. Painoa oli 4 353 g ja pituutta 54 cm. Perheeseen kuuluu myös isosisko Sara 5 v. Perhe asuu Ylöjärvellä.

Miran ja Raivon esikoistyttö syntyi 18.10. kello 2.16. Painoa oli 3 348 g ja pituutta 48 cm.

Pia ja Tomas Liettyän erittäin odotettu esikoisneiti syntyi 18.10. kello 20.27 kasvattamaan Pirkkalan väkilukua. ”Pienenpieni” oli mitoiltaan 3 186 g ja 50 cm.

Annukka ja Antti Kotalan esikoistytär syntyi 21.10. kello 4.09. Painoa pikku prinsessalla oli 3 420 g ja pituutta 49 cm. Perhe asuu Pirkkalassa.

Minttu Välimäen ja Toni Ranttilan perheeseen syntyi poikavauva 22.10. kello 3.11. Pikkuhurmurilla oli painoa 3 370 g ja pituutta 49 cm. Ylöjärven kodissa pikkuveikkaa ovat odottaneet Pihla 15, Joosa 14, Samu 12 ja Lili 6.

Johanna Kaiposen ja Timo Pohjan perhe täydentyi kovasti odotetulla pojalla 25.10. kello 11.26. Painoa pienellä miehellä oli 4 382 g ja pituutta 53 cm. Perhe asuu Parkanossa.

Jasmin ja Joona Varuhinin esikoistyttö syntyi 26.10. kello 1.18. Suloinen tuuheatukkainen nappisilmä ”Lennu” painoi syntyessään 3 168 g ja pituutta hänellä oli 49,5 cm. Kotona Ylöjärvellä onnesta sykkyrällä harjoitellaan uutta arkea ja tutustutaan pieneen tyttöön.

Kirsi Kassilan ja Juha Kaukorannan katras sai täydennystä. Suloinen Prinsessa syntyi 27.10. kello 5.32. Ihanuudella oli syntyessään upea tumma ja paksu tukka. Painoa oli 4 358 g ja pituutta 52 cm. Perheen muut lapset Julius, 13 v, Senja, 12 v. ja Joonas 9 v. ottivat uuden tulokkaan innolla ja lämmöllä vastaan. Myös perheen Mila-koira on tulokkaasta innoissaan. Perhe asuu Pirkkalassa.