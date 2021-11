Onko gluteenittoman leivonnaisen pakko olla surkea, harmaa kokkare muovikelmun alla? – Lempääläläinen yritys uskoo löytäneensä ratkaisun ongelmaan

Moni valitsee nykyään gluteenittoman leivonnaisen, mutta voiko se maistua yhtä hyvälle kuin tavallinen? Moro testasi lempääläläisen Ilona-leipomon tuotteita ja teki johtopäätöksen.

Moro, Sääksjärvi

Lempääläläinen Gluteeniton leipomo Ilona on ottanut tehtäväkseen korjata asiantilan, joka on tuttu monista juhlista. Pöydät notkuvat herkkuja, mutta gluteenittomia vaihtoehtoja on yksi – pikkuruinen, harmaa, muovikelmun alle piilotettu leivonnainen, jonka kovassa nälässäkin jättää mieluummin lautaselle.

”Tahtotila meillä on, että gluteenittomat leivonnaiset ovat samanmakuisia, -kokoisia ja -näköisiä kuin muutkin leivonnaiset, ja että valikoima on mahdollisimman laaja. Ei niin, että vaihtoehtoja on yksi tai kaksi”, sanoo yrittäjä Piia Iso-Jussila.

Ilona sijaitsee kivenheiton päässä Tampereelta eli Lempäälän Sääksjärven teollisuusalueella. Vaikka miljöö ei ole idyllisimmästä päästä, ovat asiakkaat löytäneet leipomon yhteydessä toimivan kahvila-myymälän. Tästä pitää huolen valomainos, joka on tuttu jokaiselle moottoritietä kulkevalle.

Käpyleivoksen täytteenä on mansikkaraparperihilloa.

Leipomo valmistaa myös pieniä pitsoja. Ne ovat munattomia ja laktoosittomia.

Ilonan perusti Mira Lindqvist vuonna 2012. Hän oli innokas kotileipuri, ja kun perheen lapsella todettiin maito- ja vilja-allergia, piti reseptit muokata sen mukaisiksi. Pian kävi ilmeiseksi, että leivonnaiset maistuvat muillekin.

Iso-Jussila tuli mukaan yritykseen viisi vuotta sitten. Kummankin puoliso omistaa lisäksi osuuden yrityksestä.

”Minä olen innovaattori, Piia hoitaa laskelmat”, Lindqvist tiivistää kaksikon roolit.

Vaikka moni tuntee leipomon sämpylöistä, on valikoima todella laaja. Erilaisia makeita herkkuja on nelisenkymmentä sorttia. Suolaisissakin voi valita lähes 30 tuotteen väliltä. Suosituimpiin kuuluvat Käpyleivos, Ilona-pulla, kermamunkki ja keväällä valikoimaan otettu Wienermunkki.

Eveliina Lallukka laittoi pussiin Ilonan Onni-leipäsen, joka sopii myös vegaanista ruokavaliota noudattaville.

Juustosämpylät ovat valmiina pakattaviksi ja eteenpäin lähetettäviksi.

Leipävalikoimasta hittituotteeksi on osoittautunut Onni-leipänen. Sämpyläksi moni valitsee Juusto-, Siiri- tai Karpalo-pellavasämpylän.

Voiko maistua hyvälle?

Leipomossa käytetyt jauhot voivat kuulostaa kotileipurin korviin eksoottisilta: riisijauhoa, tattarijauhoa sekä afrikkalaisen tef-juuren siemenistä jauhettua jauhoa, muun muassa.

Kaikki tuotteet ovat gluteenittomia ja pähkinättömiä. Osa sopii muna- ja maitoallergisille.

Voivatko sellaiset leivonnaiset olla maukkaita, joista moni tuttu ainesosa puuttuu? Iso-Jussilan mukaan kaikki leipominen tehdään heillä maku edellä.

Moron testi osoitti, että tässä on onnistuttu. Yksikään maistettavaksi valituista leivonnaisista ei kalvennut vehnäjauhoista tehtyjen kaimojensa rinnalla.

Wienermunkki oli yhtä aikaa lehtevä ja suloisen pehmeä, käpyleivos suorastaan samettinen. Maut olivat ytimekkäitä, ja käpyleivoksessa rommi maistui mukavasti. Juustosämpylä todettiin myös hintansa väärtiksi.

Kahvila-myymälästä voi ostaa kakkupaloja yksittäin. Kuvassa vasemmalla oleva luumupiparikakku maistui Moron testissä ihastuttavan jouluiselta.

Bebe-leivokset olivat juuri pakattavina, kun Moro kävi katsomassa leipomon tiloja.

Pyynikiltä saa myös

Leipomolla on 18 työntekijää, joten ihan pikkuruisesta leipomosta ei ole kyse. Jälleenmyyjiä on vaikuttava lista – pelkästään Tampereella ja lähikunnissa noin sata. Esimerkiksi Pyynikin näkötornilta saa Ilonan munkkeja. Kaukaisin jälleenmyyjä löytyy yli 800 kilometrin päästä Äkäslompolosta, jonne leipomuksia menee laskettelusesongin aikana.

Kahvila-myymälä tuo liikevaihdosta kymmenisen prosenttia. Asiakaspöytiä on kaksi, mutta moni käy ostamassa herkut vitriinistä mukaan tai hakee etukäteen tilatut kakut paikan päältä.

Leipuri Riitta Kalsilla oli kinuskidonitsit työn alla.

Tarmo-lihapiirakat ovat tässä valmiina uunista tulleina.