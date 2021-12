Tampereen keskustassa sijaitseva taloyhtiö ryhtyi selättämään kiusallista ongelmaa: ”Kauhea kusivana tulee roskakatoksen alta”

Kerrostalon piha Satamakatu 6:ssa on ohikulkijoiden suosiossa. Asukkailla on tullut raja vastaan, kun yhtenä yönä pihalla voi viettää aikaa kymmeniä ohikulkijoita.

Moro, Nalkala

Tampereen keskustassa sijaitsevassa taloyhtiössä on tullut mitta täyteen ohikulkijoista, jotka pysähtyvät taloyhtiön pihalle tarpeilleen ja viettämään aikaa. Tontin eteen rakennetaan parhaillaan aitaa ja lukittavaa porttia.

Nuorisoporukat ovat olleet ongelma pitkään, mutta tätä nykyä pihalla viettää aikaansa myös paljon aikuisia.

”Tämä on lähtenyt ihan lapasesta etenkin kesäaikaan. Liioittelematta voi sanoa, että pahimmillaan kesäyönä pihalla käy 50–80 ihmistä”, kertoo asukas Jukka Nieminen.

Kuvaavaa on, että tunti ennen Moron käyntiä ohikulkija oli istunut pihalla Niemisen sanoin ”aamukaljalla”.

Asukkaat eivät enää keinu

Satamakatu 6:n piha on 1970-luvun tapaan suunniteltu avaraksi. Pihalta löytyy lasten hiekkalaatikko, kauniita istutuksia sekä keinu, joka on Niemisen mukaan ohikulkijoiden erityisessä suosiossa.

”Keinussa ei kukaan talolainen ole istunut enää viiteen vuoteen. Piha koetaan epämiellyttäväksi paikaksi, kun siellä on koko ajan vierasta lössiä.”

Takapihalle taloyhtiö hankki pöydän ja penkit, mikä osoittautui Niemisen mukaan kauheaksi virheeksi. Kävijöiden jäljiltä pihaan jää pizzalaatikoita, kebabrasioita, pulloja ja tupakannatsoja, joiden siivoaminen on asukkaiden kontolla. Virtsaajat ovat ottaneet omakseen taloyhtiön roskakatoksen, jonka seinää vasten on ”hyvä lorotella”.

”Kesällä kauhea kusivana tulee roskakatoksen alta”, Nieminen tiivistää.

Roskakatoksen seinää on jouduttu pesemään virtsaajien jäljiltä.

Aita ja portti ovat noin 170 senttimetriä korkeat.

Aitoja on hankittu muidenkin lähistön taloyhtiöiden pihojen suojaksi. Moro kertoi toukokuussa Nalkalankadulla aidatusta pihasta. Näsilinnankadulla liki kaksi metriä korkea aita ja portti vartioivat yhden talon pihaa.

Aita vaatii yleensä luvan

Kaupunkikuva-arkkitehti Saana Karala Tampereen kaupungilta kertoo, että lupia keskustan tonttien aitaamiseen haetaan muutamia vuosittain.

”Hakemuksia voi tulla ryppäittäin. Kun jokin taloyhtiö rakentaa aitaa, naapurit havahtuvat huomaamaan, että hekin haluavat sellaisen.”

Alle 60 senttimetriä korkean aidan saa rakentaa ilman lupaa. Karalan mukaan tätä korkeampien aitojen korkeutta harkitaan tapauskohtaisesti.

”Aina emme ole antaneet tehdä niin korkeaa aitaa, kun on haettu, jotta keskustaan ei tulisi kalterimaista vaikutelmaa. Toki sen verran korkeutta pitää olla, ettei aidan yli mentäisi."

Tuttu näky Satamakatu 6:n pihalla ovat pimeässä hehkuvat tupakanpäät. Jukka Niemisen mukaan ilkivaltaa ei ole kuitenkaan tehty.

Paikoin asemakaava kieltää aidan rakentamisen. Esimerkiksi Kalevan arvokkaassa kulttuuriympäristössä aitoja ei tulisi rakentaa.

”Joitain aitoja on Kalevaankin tullut, muuta näistä olemme aika tarkkana", Karala sanoo.

Luullaan julkiseksi tilaksi

Jukka Niemisen mielestä aidan rakentaminen Satamakatu 6:een on välttämätöntä, joskin ikävää. Lukittu portti hankaloittaa talon asukkaiden kulkemista, eikä mitenkään kaunista pihapiiriä. Hän miettii, siirtyvätkö kaljoittelijat naapuripihaan.

”Ihmiset mieltävät kerrostalon pihan julkiseksi tilaksi ja ajattelevat, ettei yhden siideritölkin juominen ole vakavaa. He eivät näe, että heidän jälkeen tulee uusi porukka ja taas uusi."

Naapuritaloyhtiössäkin on nyt tiettävästi harkittu aidan rakentamista. Nieminen miettii, pitäisikö taloyhtiöiden pihoilla olla pelkästään betonia ja mattotelineet, jotta ”laumat” pysyisivät poissa.

”Ensimmäisinä vuosina huutelin kohteliaasti parvekkeelta, että tuolla on puistokin. Ei siitä hyötyä ollut. Asenteeni on tiettyyn rajaan ymmärtävä, mutta liika on liikaa. Ehkä kun portti on valmis, asukkaat palaavat keinuun.”

Ohikulkijat ovat saattaneet luulla Satamakatu 6:n kauniisti istutettua pihaa pieneksi puistoksi.

