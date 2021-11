Moron liikennetohtori vastaa: Onko Hämeenpuiston uusissa liikennejärjestelyissä mitään järkeä

Moro, Hämeenpuisto

Moron liikennetohtori on liikenneopettaja Arto Grönroos. Hänelle voi lähettää liikennepulmia sähköpostilla osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Mukana saa mieluusti olla valokuva ja tarkka paikkatieto. Usein liikennetohtori käy itse paikalla.

Lukija kysyy: Hämeenpuiston pohjoispäässä on tehty liikennejärjestelyjä. Puiston ja Tirkkosen suihkukaivon väliltä ja puiston länsipuoleiselta jalkakäytävältä Näsipuistoon johtava suojatie on poistettu käytöstä ja idästä tulevilta kääntyminen etelään Hämeenpuistoon on kielletty. Vanhan Keskisen suojatien viereen on viritetty väliaikainen liikenteenjakaja. Vanhoja suojatien raitoja ei kuitenkaan ole poistettu. Lisäksi autojen kääntymiskieltoa on tehostettu pystyttämällä keilarivi kaistojen väliin. Muutoksen syy on epäselvä ja ratkaisu Tampereen paraatipaikalla erittäin ruma.

Ongelma syntyy siitä, että idästä tulevat autoilijat kääntyvät edelleen Hämeenpuistoon joko tekemällä u-käännöksen keilarivin jälkeen tai ajamalla väliaikaisen liikenteenjakajan väärältä puolelta. Lisäksi jalankulkijat ylittävät toistuvasti tien osittain poistettuja entisiä suojateitä pitkin. 15 minuutin seurannan aikana melko vähäliikenteiseen aikaan väärin ajavia autoilijoita oli kymmenkunta ja jalankulkijoita seitsemän. Onko muutoksessa jotain järkeä ja voisiko järjestelyä parantaa jotenkin ennen pahempia vahinkoja?

Kerrostalokyttääjä

Liikennetohtori vastaa: Kysyin asiasta liikennesuunnittelusta. Tuo liikennejärjestely johtuu siitä, että ruuhka-aikana yksikin vasemmalle kääntyvä auto aiheuttaa ruuhkaa. Yksi vaihtoehto on ajaa eteenpäin ja käydä kääntymässä takaisin kiertoliittymässä. Puheissa on ollut myös vasemmalle kääntymisen kieltäminen aamuisin ja iltapäivisin tiettyinä kellonaikoina.