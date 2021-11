Tampereella Kalevan puistotien ja Lähteenkadun kulmassa on todella erikoinen katumaalaus – "Aivan tarpeeton tai ainakin maalattu väärin”

Moro, Kaleva

Lukija kysyy: Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Paikka on Kalevan puistotien ja Lähteenkadun risteyksessä. Ohjeet pyöräilijälle, autoilijalle tai maalarille?

Esko

Liikennetohtori vastaa: Onpas mielenkiintoinen maalaushässäkkä! Tässä on selkeintä se, että jalankulkijoille on merkitty oma jalkakäytävä. Toivottavasti Lähteenkadulle ajavat pyöräilijät eivät ainakaan aja pysäköityjen autojen nokkaan. Kaartuva viiva on aivan tarpeeton tai ainakin maalattu väärin.