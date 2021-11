Moron luontotohtori vastaa: Mitkä siivekkäät jatkoivat sukua Mäntässä talon sokkelissa?

Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää osoitteeseen moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Lukija kysyy: Mikä tämä mahtaa olla? Oli viime kesäkuussa talon sokkelissa Mäntässä. Pituus noin viisi senttiä.

Janne

Luontotohtori vastaa. Tässä on perhosten iloinen perhetapahtuma. Laji on syreenikiitäjä, joka on suurin vakituinen perhoslajimme, jos koko mitataan siipien kärkivälinä. Siivet avoinna voi tällä lajilla olla mittaa jopa 12 senttiä.

Yöperhosilla pariutuminen tapahtuu usein näin takapäät vastakkain, koiraan ja naaraan päät vastakkaisiin suuntiin. Päivän ajan ne yrittävät olla paikoillaan linnuilta suojassa, seuraavana yönä naaras lähtee munintalennolle.

Pääväriltään vihreät toukat elävät yksittäin saarnella ja monilla pensailla kuten angervoilla, syreeneillä ja lumimarjoilla. Aikuista syreenikiitäjää tapaa harvoin, sillä se lentää vain keskikesän öinä.