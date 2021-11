Tampere on saanut kaksi uutta teemakävelykierrosta. Tampereen Teatterin Kansalliskirjailija-näytelmän yhteyteen on tehty Väinö Linnan Tampere -kävelykierros. Myös Seppo Jokisen kirjoittaman Komisario Koskinen -tv-sarjan oheen on luotu oma teemakävely.

Kaupungista löytyy myös kymmeniä muita teemakierroksia tai raitteja.

Määrää on kiitettävästi, mutta laadullinen kehittäminen on jäänyt puolitiehen.

Mallia voi hakea Ruotsista, jossa esimerkiksi Kurt Wallanderin kotikaupunki Ystad on tuotteistanut kiitettävästi maailmankuulun poliisihahmon jalanjälkiä. Myös Stieg Larssonin Millenium-sarjan tapahtumapaikat on huomioitu loistavasti Tukholman teemakierroksella.

Ystadissa Wallanderin elämänkaareen voi tutustua myös museossa tai piipahtaa kahville ja leivokselle hänen suosikkikahvilaansa.

Voisiko Seppo Jokinen ja komisario Koskinen saada Vapriikkiin oman pysyvän osastonsa, johon teemakävelyn voi päättää? Tampere-talon fanitapaaminen 22.11. on askel oikeaan suuntaan.

Myös Tampereen Teatteri on oikeilla jäljillä, koska kävelykierrokseen liittyy Kansalliskirjailija-näytelmä. Tosin näytelmä on ohjelmistossa vain rajallisen ajan.

Matkailuoppia kannattaa hakea Ruotsista. Hyvä esimerkki ovat Tukholman kesäretket kaupungin kattojen yllä, jotka olivat sesongin myydyimmät jo vuosia ennen Tampereen vastaavia kierroksia.