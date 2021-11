Onko tämä Tampereella sijaitseva uimapaikka Suomen karuin? – Lähistön asukkailla on mennyt hermot, kun luvattua uimarantaa ei kuulu

Härmälänrannan asukasyhdistys on kerännyt liki 500 nimeä adressiin, jossa vaaditaan kaupunkia aloittamaan uimarannan rakentaminen.

Moro, Härmälänranta

Härmälänrannan asukkailta on loppunut kärsivällisyys, kun luvattua uimarantaa ei näy eikä kuuluu. Uudenkarhean asuinalueen pohjoispuolelle Pyhäjärven rantaan on suunniteltu jo vuosia yli sata metriä pitkää uimarantaa, mutta marraskuun alussa rantakaistale on yhä luonnontilassa.

Kun Moro kävi katsomassa paikkaa, rantaryteikkö pukkasi puuta ja rikkaruohoa. Alas veden rajaan johti mutainen, liukas polku.

”Kolmetoista vuotta on uimarantaa odotettu tänne. Iäkkäimmät ovat sanoneet, ettei heidän näköjään tarvitse elinaikanaan polskia”, luonnehti asukasyhdistyksen sihteeri Jorma Moisio.

Viimeisin kylmä suihku on pormestarin vuoden 2022 talousarvioehdotus, joka julkaistiin lokakuun lopulla. Härmälänrannan uimaranta on jäämässä siinäkin nuolemaan näppejään.

Uimarantaa suunnitellaan Pyhäjärven rannan poukamaan, jossa kasvaa tällä hetkellä isojakin puita. Fontellin huvila sijaitsi aikoinaan poukaman tuntumassa.

Asukkaat ovat ryhtyneet taistoon asiansa puolesta. Syyskuun lopulla asukasyhdistys avasi adressit.com-verkkopalvelussa vetoomukseen, jossa vaaditaan uimarannan rakennustöiden käynnistämistä.

Marraskuun 15. päivään mennessä allekirjoituksia oli kertynyt 498 kappaletta. Nimiä on kerätty myös paperiadresseihin.

Rantaperkiö on liian pieni

Tällä hetkellä asukkaat käyttävät uimapaikkana Härmälänrannan venesataman betoniluiskaa. Asukasyhdistyksessä on laskettu, että muutaman vuoden kuluttua Härmälänrannassa ja sen lähialueilla asuu liki 10 000 asukasta.

”Kesällä luiska oli tupaten täynnä ihmisiä, joten kyllä rannalle ihan tarve on. Voin nähdä sieluni silmin, kuinka siinä on väkeä kesällä nauttimassa, kun ilta-aurinko paistaa”, sanoo yhdistyksen tiedottaja Riitta Aallos.

Jorma Moisio ja Riitta Aallos sanovat, että Härmälänrannasta on myyty jo vuosia asuntoja lupauksella uimarannasta, vaikka rakennustöiden aloittamisesta ei ole vielä mitään tietoa.

Kivenheiton päässä Härmälänsaaressa on uintipaikka, mutta sinne mahtuu Moision sanoin "yksi iso perhe kerrallaan”. Lähin kaupungin ylläpitämä uimaranta löytyy Rantaperkiöstä, noin 1,5 kilometrin päästä. Se on Moision ja Aalloksen mukaan kivikkoinen ja mutainen sekä aivan liian pieni myös. Palveluitakaan ei ole käymälää lukuun ottamatta.

Paljon pitää maata siirtää

Härmälänrannan uimarannasta on suunniteltu hiekkarantaa. Auringonottoa varten tulee nurmialueet. Myös uimalaituri on mukana suunnitelmissa.

Kaupunginpuutarhuri Timo Kosken mukaan uimarannan perustamisessa on valtava työ. Korkeat, jyrkät rantapenkat täytyy kaivaa matalaksi.

”Satoja, jopa tuhansia kuutiometrejä maata täytyy siirtää pois, että siitä saadaan miellyttävä ranta-alue. Järven puolella pitää lisäksi tehdä ruoppaukset.”

Asemakaava sallii rakentaa rannalle jopa 500 neliömetrin kokoisen kahvila- ja huoltorakennuksen. Siinä voisi olla myös kaikille avoin sauna.

Kosken mukaan rakennuksen rakentaminen vaatisi, että toimintaa pyörittämään löytyisi ulkopuolinen toimija. Kiinnostusta on jo ollut.

”Lähtökohtana on elävä ranta, jossa on mahdollista monenlainen toiminta.”

Rahaa ei ole kaikkeen

Töiden käynnistyminen on kiinni rahasta. Uimarannan rakennustöiden arvioidaan vaativan jopa miljoona euroa.

”Ymmärrän asukkaiden mielipahan, mutta kaupungin investointitaso on niin kova, että hanke ei mahdu talousarvioon", sanoo liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola Tampereen kaupungilta.

Hänen mukaansa Härmälänrannan rakentaminen ei ole "ykkösprioriteetti” edes uimarantojen investointien joukossa, vaan ainakin Pyynikin rannan huoltorakennuksen rakentaminen ajaa sen ohi.

”Uskoisin, että muutaman vuoden sisällä Härmälänrannan uimaranta saadaan kuitenkin käyntiin.”

Asukkaille riittäisi alkuvaiheessa pelkkä hiekkarantakin, kunhan vain työt saataisiin alulle. Asukasyhdistyksen hallituksessa on jo mietitty toimenpiteitä, jos adressi ei auta.

”Kadulle emme mene istumaan, koska siellä on kylmä, mutta kyllä jokin tempaus on suunnitteilla. Laitamme vaikka uimahousut päähän ja menemme kaupungintalon eteen”, Moisio ennakoi.