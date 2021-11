Moron luontotohtori vastaa: Mikä on Tampereen Aitolahdessa puolukkametsällä tavattu ötökkä?

Moro, Vapriikki

Moron Luontotohtori on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen. Hän vastaa taas lukijoiden visaisiin luontokysymyksiin.

Luontotohtorin vastaanotolle pääsee lähettämällä sähköpostia ja valokuvan osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön, sillä sitä tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Liitä mukaan myös mahdollisimman hyvä selostus tapauksestasi ja tieto havainnon löytöpaikasta.

Lukija kysyy: Tämä oli puolukkametsässä kanssamme Aitolahdessa. En ole aikaisemmin nähnyt. Mikähän se on?

Hannu

Luontotohtori vastaa.Tämä on loispistiäisnaaras, joka on munimassa puun sisään. Lajeja on paljon, ja niiden määritys vaatii yleensä näytteen mikroskopointia.

Usein myös tieto hyönteisen koosta auttaa määritystä.

Kuvan laji näyttää joltain kavaltajapistiäiseltä – näitä on tavattu Suomesta vajaat 20 lajia. Naaras poraa pitkällä munanasettimellaan reiän puuhun, jonka sisällä on yleensä kovakuoriaisen toukka. Pistiäisen toukka syö lopulta tämän ruuakseen.

Loispistiäisillä on luonnossa tärkeä rooli muiden hyönteisten kantojen säätelijänä.