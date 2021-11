Moron luontotohtori vastaa: Kurussa ihmeellinen toukka löytyi kukkapenkistä– Mikä se on?

Lukija kysyy: Tällainen toukka löytyi syysleimun penkistä. Pituutta sillä oli 5 senttiä. Toukka havaittiin Kurussa 10.8.2021 kello 16. Mikä se on?

Veikko Hokkanen

Luontotohtori vastaa. Kyseessä on kiitäjäperhosen toukka, mutta sen väritys on epätyypillinen. Selän ohut musta viirutus ja niskan kuviot paljastavat lajiksi mäntykiitäjän, mutta yleensä sen toukka selästään punaruskea tai koko toukka kellertävän harmaa, paitsi nuorena, jolloin toukka on vihreä mutta pitkittäisviiruinen.

Tässä on hieman myös harvinaisen kiertokiitäjän piirteitä, mutta niskan ja pään seudun mustat kuviot eivät sovi sille. Tämä lieneekin lämpimän kesän mäntykiitäjien toisen sukupolven jälkeläisiä.

Se lienee pudonnut leimuistutuksiin jostain läheisestä männystä tai muusta havupuusta tai menossa koteloitumaan maaperään.