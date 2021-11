Maailmalla hurjaa suosiota keränneitä leivoksia saa nyt Tampereen Tammelantorilta – Asiakas: ”Olen aina dieetillä, mutta nyt menee mönkään”

Donitsi Boxin kuorrutetut donitsit tehdään paikan päällä alusta asti itse. Kaikki on samana päivänä leivottua.

Moro, Tammelan tori

Tampereen herkkutarjonta on saanut uudenlaisen tulokkaan, joka tuo tuulahduksia maailman metropoleista. Donitsi Boxi avasi myyntivaununsa luukut ensimmäistä kertaa Tammelantorilla 30. lokakuuta.

”Olemme kierrelleet maailmalla ja nähneet näitä joka puolella. Tampereelta tällainen on puuttunut”, sanoo Habib Mohseni, joka on perustanut Donitsi Boxin yhdessä puolisonsa Anastassia Burunovan kanssa.

Donitsi Boxin piti aloittaa jo vuoden alussa, mutta korona sotki suunnitelmat. Nyt vaunu on paikallaan Tammelantorilla.

Yritys myy kuorrutettuja donitseja. Tieto vaunun avaamisesta oli selvästi kiirinyt, sillä asiakkaita saapui ostoksille jo ennen kuin myynnin piti virallisesti alkaa kello 10.

”Heti kun tämä ihanan houkutteleva pinkki vaunu tuohon saapui, kiinnostuin, että mikä se on. Olen aina dieetillä, mutta nämä ovat niin herkullisen näköisiä, että nyt menee mönkään”, tunnusti ylöjärveläinen Tiiu Rittola.

Hän osti ison laatikollisen donitseja yllätykseksi kavereilleen ”likkojen iltaan”.

”He sekoavat sukkiinsa.”

Donitsit on kuorrutettu ja koristeltu erilaisin keksein ja makeisin. Avajaispäivänä niitä myytiin noin tuhat kappaletta.

Moni sisältää suklaata

Avajaispäivänä oli myynnissä useita erilaisia donitseja, kuten Salmiakkidonitseja ja Toffeedonitseja. Donitsit on nimetty kätevästi sen mukaan, millainen kuorrutus niissä on. Esimerkiksi Oreo-Hippo-donitsia kuorruttavat Oreo-keksi ja Kinderin Happy Hippo -keksi.

Mohseni ja Burunova sanovat olevansa itse kovia donitsifaneja. Maut on valittu sen perusteella, mistä he itse tykkäävät ja mistä he arvioivat suomalaisten ylipäätään tykkäävän. Melkein kaikissa on suklaata.

Hiteiksi kaksikko uskoo nousevan juurikin edellä mainitut Salmiakkidonitsin ja Oreo-Hippo-donitsin.

"Kaikkiaan meillä on menussa 15 erilaista donitsia. Katsomme myynnin mukaan, mikä vetää. Niitä alamme sitten tehdä enemmän”, Habib Mohseni sanoo.

Valikoimaan on tulossa myös maailmalla erityisen suosittu Cronutsi eli croissanttidonitsi.

”Se on muita donitseja huomattavasti paksumpi ja korkeampi, vähän niin kuin mättö.”

Habib Mohseni on toiminut yrittäjänä pitkään. Hänellä on muun muassa ollut käännöstoimisto jo vuosia.

Pitää olla tuoretta

Valmistaikinat ovat pannassa. Burunova ja Mohseni tekevät kaikki työvaiheet alusta alkaen itse. Avajaispäivänä he olivat tulleet aamuviideltä vaunulle tekemään donitseja. Edellispäivältä yli jääneitä he eivät aio myydä, vaan kaikki on samana aamuna leivottua.

”Haluamme tarjota asiakkaille tuoretta.”

Taikinan reseptiä he hioivat yhdessä leipurien kanssa niin kauan, että saivat mieleisensä. Donitsien kuorruttaminen vaati sekin runsaasti harjoittelua.

”Ulkonäkö ja maku ovat molemmat tärkeitä”, Mohseni sanoo.

Reikää ei löytynyt

Avajaispäiväksi he olivat leiponeet ”muutaman sata” donitsia ja uskoivat, että kaikki menee kaupaksi. Myös Moro pääsi maistamaan. Herkkuja ei heti raaskinut syödä, sillä ne tarjosivat myös silmänruokaa.

Kun testiryhmä ryhtyi tuumasta toimeen, se totesi taikinan mehukkaaksi toisin kuin donitsitaikinat usein tapaavat olla. Kuorrutteissa ei ollut nuukailtu ollenkaan.

Donitseille tyypillistä reikää ei leivonnaisista löytynyt, mikä ilahdutti Moron nuukia testaajia. Tyhjästä kun ei viitsi maksaa.Lisäksi kaksi donitsia riitti täyttämään vatsan niin, että lounas jäi väliin.

Laajentuminen kiinnostaa

Donitsi Boxin myyntivaunu seisoo jokseenkin keskellä Tammelantoria. Vaaleanpunaisena sen erottaa helposti muista myyntipisteistä. Sisäpuolella tilaa on tuskin kymmentä neliömetriä, mutta paikkaan on mahdutettu muun muassa rasvakeitin, taikinakone, jääkaappi ja kohotuskaappi.

Pienet vaahtomakeiset koristavat näitä donitseja.

Mustikoita löytyy useammasta kuin yhdestä donitsista.

Aluksi Mohseni ja Burunova etsivät yritykselle kiinteää toimipaikkaa. Kun sopivaa ei löytynyt, he päättivät hankkia vaunun.

”Alussa meillä oli pelkkä tyhjä vaunu. Itse suunnittelimme sisätilat”, Mohseni kertoo.

Pariskunta asuu Tampereella Härmälässä. Kumpikin opiskelee parhaillaan tradenomiksi ja olevansa yrittäjähenkisiä.

”Tarkoitus on laajentua. Todennäköisesti samaa tuotetta myydään muissakin kaupungeissa Suomessa.”