Moron Luontotohtori vastaa: Mikä on tämä Tampereelle Lielahdenkadun varteen noussut kukka?

Moro, Vapriikki

Moron Luontotohtori on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen. Hän vastaa taas lukijoiden visaisiin luontokysymyksiin.

Lukija kysyy: Lielahdenkadun varteen ilmestyi tänä kesänä tunnistamaton kasvi. Mikä mahtaa olla?

Anu

Luontotohtori vastaa. Nämä ovat valkomesiköitä, korkeaksi kasvavia hernekasveja, siis virnojen ja apiloiden sukulaisia. Valkomesikkä on meillä tulokaslaji, mutta sitä on ollut Suomessa pitkään, jonkin verran jo purjelaivojen aikakaudesta lähtien, jolloin se levisi painolastipaikoilta lähiympäristöön. Nykyisin valkomesikkää näkee yleisimmin alueilla, missä on äskettäin rakennettu.

Se on tyypillinen pioneerikasvi, joka ilmestyy tyhjälle pientareelle ensimmäisten kasvien joukossa ja häviää myös melko nopeasti kasvien välisen kilpailun voimistuttua.

Valkomesikkää ei pidetä meillä haitallisena. Päinvastoin, se on hyönteisille erinomainen mesikasvi.