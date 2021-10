Moron Luontotohtori vastaa: Mikä outo, mutta komea perhonen lensi Tahmelassa Tampereella?

Moro, Vapriikki

Moron Luontotohtori on Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen. Hän vastaa taas lukijoiden visaisiin luontokysymyksiin.

Luontotohtorin vastaanotolle pääsee lähettämällä sähköpostia ja valokuvan osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Kuva on välttämätön, sillä sitä tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Liitä mukaan myös mahdollisimman hyvä selostus tapauksestasi ja tieto havainnon löytöpaikasta.

Lukija kysyy: Mikä laji? Lenteli Tahmelassa 11.8.2021. Kokovertailuksi kuva, jossa kaksi perhosta.

Riitta

Luontotohtori vastaa. Kuvassa amiraaliperhosen vasemmalla puolella on keisarinviitan naarasyksilö. Laji on aiemmin ollut itäinen tai kaakkoinen, mutta on hiljalleen levinnyt sekä Lappiin että länteen. nyt se esiintyy jo melkein koko Suomessa.

Tänä vuonna sen yksilömäärät olivat Pirkanmaalla ehkä jopa historiallisen suuret, ja sitä tavattiin monilla uusilla paikoilla.

Syynä lienee ilmaston lämpeneminen, joka näkyy monien hyönteislajien leviämisessä kohti pohjoista.

Keisarinviitan erottaa muista isoista hopeatäplistä suuresta koosta ja takasiiven alapuolen vihreästä väristä. Koiraalla etusiiven täplät ovat viirumaisemmat.

Toukat elävät luonnonvaraisten orvokkien lehdillä.