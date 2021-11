Tamperelaisen lukion oppilaat antoivat leikata pitkät hiuksensa erityisestä syystä – Neljä esittelee tyylinsä ennen ja jälkeen

Klassillisen lukion oppilaat lahjoittivat pitkät hiuksensa hyväntekeväisyysjärjestölle, joka tekee niistä peruukkeja hiuksensa menettäneille lapsille.

Moro, Pyynikki

Noin kymmenestä tamperelaisesta lukiolaisesta tuli kertaheitolla lyhyttukkaisia lokakuun lopulla. Klassillinen lukio ja Tampereen ammattiopisto Tredu järjestivät yhdessä tempauksen, jossa lukion oppilaat antoivat leikkauttaa hiuksensa hyvästä syystä.

Leikatut hiukset lahjoitettiin Britanniassa toimivalle Little Princess Trust -järjestölle. Se tekee hiuksista peruukkeja lapsille ja nuorille, jotka ovat menettäneet omat hiuksensa.

Hiuksia lahjoittamaan oli lupautunut kymmenkunta oppilasta. Kaikki halukkaat pääsivät mukaan.

”Ihanasti opiskelijat innostuivat. Oli myös kiva tehdä yhteistyötä oppilaitosten välillä”, sanoi tempauksen yhdyshenkilönä toiminut Klasun kieltenopettaja Elina Syri.

Ahmed Shahib leikkasi palmikot Verna Honkosen päästä.

Saksia käyttivät Tredun toisen vuoden hiusalan opiskelijat, jotka muotoilivat jäljelle jääneet hiukset edustuskelpoisiksi ilman maksua. Ryhmä koostui suurimmaksi osaksi ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista, jotka ovat tulleet Suomeen muun muassa Irakista, Iranista ja Thaimaasta.

”He ovat kaikki hyvin innokkaita leikkaamaan”, kertoi hiusalan opettaja Leena Huhta.

Opiskelijat olivat antaneet näytön hiusten leikkaamisessa jo ensimmäisenä opiskeluvuotena, joten lukion oppilaat olivat hyvissä käsissä.

Kultakin lähti neljä lettiä

Ihan vähällä eivät lahjoittajat eivätkä leikkaajat päässeet. Tekijöille annettiin tiukat ohjeet, sillä lahjoitettavien hiusten piti olla varmasti puhtaita ja rutikuivia. Pitkien hiusten pesu ja kuivaus vei jopa puoli tuntia.

Valmiita lettejä postitettavaksi.

Kuivaamisen jälkeen tukat letitettiin neljälle letille. Letit katkaistiin ja laitettiin muovipusseihin postitusta varten. Sen jälkeen hiuksille annettiin uusi muoto.

Kukaan Moron haastattelemista oppilaista ei tunnustanut kovasti jännittävänsä lopputulosta. Leikkausten valmistuttua kaikki olivat tyytyväisiä.

”En osannut edes kuvitella, että voi tulla näin hienonnäköinen”, sanoi Mariam Gaballa, jonka hiukset taiteili uuteen uskoon Malee Aaltonen.

Verna Honkonen: – 37 senttimetriä

Ennen: ”Olen iskältä perinyt paksut hiukset. Tykkään pitkistä hiuksista, ja minulla hiukset kasvavat nopeasti. Olen koko lukion näitä kasvatellut, ja nyt ne ovat pisimmillään.”

Jälkeen: ”Olen tyytyväinen. Näyttää hyvältä. On tosi kiva saada vaihtelua. Kiharoita en ollut etukäteen osannut odottaa. Ne ovat kivan pirteät.”

Lumi Reiman: – 22 senttimetriä

Ennen: ”Minulla on ollut hiukset jopa vyötärölle asti. Pitkissä hiuksissa on hyvät puolensa, kun pystyy tekemään kampauksia. Pitkät hiukset vaativat kuitenkin enemmän hoitoa, ja minulla on hiukset, jotka takkuuntuvat helposti.”

Jälkeen: ”Tuntuu tosi kevyeltä. Hiukset ovat sileät ja latvat hyväkuntoisemmat kuin ennen. Hiukset näyttävätkin ihan kivalta, vaikka pitää vähän tottua.”

Iida Sutela: – 41 senttimetriä

Ennen: Kuudennen luokan kevätjuhlaan minulle leikattiin ihan lyhyt tukka. Sen jälkeen tämä on kasvanut. Käytännössä tämä on nyt pisin koskaan. Viime aikoina on mennyt motivaatio pitkän tukan hoitamiseen.

Jälkeen: Ihan kiva tuli. Mitta on sopiva, ja päässä tuntuu aika kevyeltä. Ainakin hetken aikaa pidän nyt lyhyttä tukkaa. Vuoden parin päästä voi taas kasvattaa.

Mariam Gaballa: – 45 senttimetriä

Ennen: ”Minulla on ollut aiemmin lyhyt tukka, mutta olen antanut viimeiset neljä vuotta hiusten ihan vain kasvaa. Ne ovat ihan kivat pitkänä, mutta on ärsyttävää, kun kestää pitkään pestä ja kuivua.”

Jälkeen: ”Tämä on tosi ihana, oikeasti. En osannut edes kuvitella, että voi tulla näin hienonnäköinen. Niska tuntuu nyt tuulettuneelta.”