Miina Kahiluoto on päättänyt jatkaa äitinsä Anu Panulan arvokasta työtä kehitysvammaisten La Strada -teatterin johdossa. Esityksiä pääsee taas näkemään marras–joulukuusta alkaen.

Miina Kahiluoto pitää arvossaan kehitysvammaisten näyttelijöiden vanhempien apua. Myös käsikirjoittaja Jussi Tuomisen panos on tärkeä La Stradalle.

Moro, Onkiniemi

Tampereen teatterielämästä kuuluu nyt iloisia uutisia. Miina Joseppiina Kahiluoto on päättänyt hypätä kesällä menehtyneen äitinsä Anu Panulan korkokenkiin ja jatkaa kehitysvammaisten La Strada -teatterin pyörittämistä.

”La Strada oli äidille elämäntyö. Hän teki sitä puhtaasti tarmolla ja hyväntahtoisuudella ja antoi sille kaikkensa. Äiti aina minulle sanoi, että jos hänelle käy jotain, jatka teatteria, Kahiluoto kertoo.

Joulukuussa 26 vuotta täyttävä Kahiluoto on ollut mukana La Stradan toiminnassa 14-vuotiaasta asti ja osallistunut suurimpaan osaan produktioista teatterin 12 toimintavuoden aikana. Hän on toiminut henkilökohtaisena avustajana, viulistina ja näyttelijänä, ja tarvittaessa tehnyt muutakin.

”Kaikkea on tullut tehtyä. Tunnen meidän porukat tosi hyvin. La Strada on ollut minullekin kuin työpaikka, vaikka palkkaa emme kumpikaan ole koskaan saaneet. On kunnia olla mukana.”

Kuka Miina Joseppiina Kahiluoto Syntynyt: Vuonna 1995. Asuu: Hervannassa. Koulutus: Opiskelee kolmatta vuotta korusepäksi. Harrastukset: Käsityöt, teatteri, viulunsoitto.

La Strada harjoitteli viime keväänä revyy-tyyppistä esitystä Nyt Repee, jossa kehitysvammaiset näyttelijät esittävät Reino Helismaan kappaleita välijuontoineen ja koreografioineen. Ensi-illan piti olla Tampereen teatterikesän yhteydessä, mutta esitykset jouduttiin perumaan Anu Panulan sairastuttua.

Nyt esitys on siinä kunnossa, että makupaloja nähdään Tampereen kehitysvammaisten tuki -yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa lokakuun lopussa. Sen jälkeen teatterilaiset hiovat revyystä pitkän version. Se tulee suuren yleisön katsottavaksi marras–joulukuusta alkaen.

Kahiluodon piti alun perin soittaa esityksessä viulua, mutta nyt hän toimii ohjaajana ja ”jeesaa ylipäänsä".

Anu Panula toivoi, että tytär Miina Kahiluoto jatkaa La Stradan toiminnan pyörittämistä ja pitää huolta Alzheimerin tautia sairastavasta isästään

Vilpitön riemu palkitsee

Anu Panulan menehtyminen on ollut Kahiluodon mukaan rankkaa myös näyttelijöille. Kaikki ovat siitä huolimatta jaksaneet harjoitella. Näyttelijäryhmästä iso osa on pysynyt samana vuodesta toiseen.

”Äiti oli vähän niin kuin äitiroolissa heille, mutta hyvin he ovat tsempanneet, jos eivät muuten niin äidin kunniaksi. Viime harjoituksissa kaikki tulivat halaamaan.”

Kahiluoto halusi jatkaa äitinsä työtä, koska on kokenut työn palkitsevana. Kehitysvammaisten vilpitön rakkaus teatterin tekemiseen ja esiintymisen riemu ovat tehneet vaikutuksen.

”Työ on raskasta, mutta on uskomatonta, kun näkee, kuinka kehitysvammaiset nauttivat esillä olemisesta. Se antaa omaankin elämään paljon toivoa ja puhtia.”

Harjoittelu on usein haastavaa, eikä valmista meinaa tulla millään. Ensi-iltana näyttelijät lyövät ällikällä niin yleisön kuin taustajoukot. Pari vuotta sitten La Strada harjoitteli Lumikki ja seitsemän kääpiötä -näytelmää, ja Kahiluoto oli vaipua epätoivoon.

”Ensi-iltaa edeltävät treenit olivat katastrofi, ja ajattelin, että tämä tulee menemään ihan päin seiniä. Sitten kun oltiin ensi-illassa, ei mitään ongelmaa ollut missään.”

Omat tilat haaveissa

Viimeiset pari vuotta La Strada on kamppaillut tilaongelman kanssa. Teatteri häädettiin aiemmasta tilastaan Pirkankadulta homeongelmien vuoksi. Tällä hetkellä harjoitukset pidetään Tampereen kehitysvammaisten tuki -yhdistyksen kerhohuoneella Onkinimessä.

Omat tilat ovat toivomuslistalla, mutta toistaiseksi teatterilla ei ole niihin varaa.

Tulevaisuuden suunnitelmia La Stradalla joka tapauksessa jo on. Teatteri on ryhtymässä yhteistyöhön muiden teattereiden kanssa.

”Yksi produktio on jo mielessä, ja sen ensi-ilta voisi olla ensi vuoden kesän lopussa tai alkusyksynä. Riippuu siitä, miten pääsemme treenaamaan”, Kahiluoto sanoo.