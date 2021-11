Oletko tänä vuonna mukana tekemässä ennätystä? – Tamperelainen Tuula Ranni on yksi tamperelaisista, jotka kutoivat viime vuonna hämmästyttävän määrän sukkia hyvään tarkoitukseen

Tuula Ranni kutoo kolmatta vuotta sukkia kampanjaan, jossa kerättiin viime vuonna lähes 4 000 sukkaparia. Voit osallistua kutomalla ainakin yhdet sukat ja viemällä ne keräyspisteeseen.

Tuula Rannin taitavissa käsissä on syntynyt tänä vuonna jo reilusti toistasataa villasukkaparia.

Moro, Onkiniemi

Näihin aikoihin vuodesta moni tarttuu puikkoihin ja alkaa kutoa sukkia joulun lahjapaketteihin käärittäväksi, mutta tamperelaisen Tuula Rannin urakka kestää läpi vuoden. Tänä vuonna hänen käsissään on syntynyt jo yli 120 sukkaparia. Lisää syntyy koko ajan.

”Onhan se aikamoinen määrä. Kutominen on vähän kuin alkoholismi. Kun tuohon istun, en voi olla ottamatta kudinta käteen. Se on jonkinlaista hulluutta”, Ranni sanoo, ja viittaa olohuoneen sohvannurkkaan kotonaan Onkiniemessä.

Suurin osa menee lahjaksi Koukkuniemen vanhuksille. Parikymmentä sukkaparia Ranni on antanut tänä vuonna sukulaisille ja tuttaville.

"Oman väen varustan tietysti. Lapsenlapseni on mukana ratsastustouhuissa ja vie jouluksi kavereilleen kahdeksan paria.”

Ranni lahjoittaa sukkia Tampere Mission kautta nyt kolmatta vuotta. Sukkia Suurella Sydämellä -kampanja alkoi vuonna 2019. Viime vuonna sukkia lahjoitettiin lähes 4 000 paria. Ikäihmisten lisäksi sukkia ovat saaneet lapset ja nuoret.

Sukat ovat tyypillisesti yksi tai kaksivärisiä.

Auttaa sormien kankeuteen

Ranni on 82-vuotias, mutta kutominen luonnistuu yhä. Käsitöitä hän on tehnyt ikänsä. Kotoa löytyy valokuva vuodelta 1956 tai 1957, jossa hänellä on itse kudottu neule päällä.

”Aiemmin virkkasin paljon, mutta kun se tuli vaikeaksi, aloin tehdä tumppuja ja sukkia. Nyt teen pääsääntöisesti sukkia, mitä nyt lapsenlapsenlapselle olen jotakin villatakkia ja potkuhousua kutonut.”

Kymmenen vuotta sitten Rannille alkoi tulla nivelrikkoa sormiin, ja hän huomasi, että kutominen auttaa.

”Kutominen oli ikään kuin lääke. Koin että nivelrikko tykkää, kun kutoo. Aamulla kun otan ensimmäisen kerran kutimen käteen, sormet ovat kankeat, mutta nöyrtyvät sitten.”

Tänä vuonna valmistuneita sukkia on neljä kassillista. Kuvan ottamista varten kasattiin pöydälle iso keko.

Aikaa Rannilla on, sillä puolison muistisairauden vuoksi päivät ja illat kuluvat paljolti kotona. Sukat syntyvät pääosin televisiota katsellessa. Kellon viisarit lähestyvät usein puolta yötä, ennen kuin kudin pysähtyy.

”Kyllä yhden miesten sukan kudon 7 veljestä -langasta vuorokaudessa. Vauvan sukassa menee melkein yhtä kauan. Ne ovat kaikkein vaikeimmat, kun on ohut lanka ja pienet puikot.”

Pitsikuvioita ja sydämiä

Kirjavia sukkia Ranni ei kudo, koska ei välitä sellaisista itse. Kuvioista hän on tehnyt raitaa, pitsikuviota ja sydämiä. Parhaillaan työn alla on marokkolainen ruutukuvio.

Langat Ranni pyrkii käyttämään tarkasti, ettei mitään joudu hukkaan. Kun kerästä jää jäljelle pieni ”nuppu”, hän kutoo langan seuraavan sukan alkuun ja jatkaa sitten toisella värillä loppuun.

Tuula Ranni kutoo kotona olohuoneen sohvannurkassa ja katsoo usein samalla televisiota.

Monessa sukkaparissa on kaunis pitsi- tai palmikkokoristelu.

Langat hän ostaa itse. Rahaa kuluu vuodessa noin 500 euroa.

"Kun en muuta hyväntekeväisyyttä tee, se on sitten minun panokseni.”

Jokaiselle lämmin paketti

Koukkuniemessä sukat on otettu suurella kiitollisuudella vastaan. Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marjut Lindell kertoo, että villasukat, tumput, myssyt ja hartialämmittimet ovat olleet asukkaille hyvin mieluisia muistamisia joulun alla.

”Ne ovat ikäihmisille sellaisia, joita he ovat tottuneet lapsesta lähtien joulupaketista saamaan ja tuovat varmasti paljon mukavia muistoja mieleen.”

Kaikilla asukkailla ei ole enää elossa ketään omaista, joka kävisi joulun alla vierailulla ja muistaisi paketilla. Lindellin mukaan keräyksen avulla pystytään varmistamaan, että jokainen asukas saa jonkin lämpimän paketin.

"Kaikelle, mitä olemme saaneet lahjoituksena, on käyttäjä löytynyt.”

Tuula Ranni miettii, kelpaisivatko sukat myös muille. Hän lahjoittaisi mielellään sukkia huono-osaisille, kuten päihteiden väärinkäyttäjille ja suurperheille.

”Kunhan joku näillä lämmittää jalkojansa.”