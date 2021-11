Miksi Tornihotellin kaikissa ikkunoissa ei ole lasia? Lapset kysyvät Tampereen tornitaloista, näin rakentajat vastaavat

Miten yläosa voi olla kallellaan? Miksi ikkunat ovat sikin sokin? Juhannuskylän koulussa käyvät esikoululaiset pääsivät kysymään, mikä heitä lähistön tornitaloissa kummastuttaa.

Moro, Juhannuskylä

Tämä on Moron Lapset kysyvät -juttusarjan toinen osa. Tällä kertaa käsitellään Tampereelle nousseiden tornitalojen ihmeellisyyttä.

Kohteina ovat radan varressa olevat Technopolis, Luminary, Tornihotelli ja areenan tornit Topaasi ja Opaali.

Moro kysyi Juhannuskylän koulussa käyviltä esikoululaisilta, mikä heitä lähistön tornitaloissa kummastuttaa.

Saimme hienoja kysymyksiä, joihin pyysimme vastaukset asiantuntijoilta Tornihotellista sekä rakennusyhtiöiltä SRV:ltä ja Skanskalta. Vastaajina ovat hotellinjohtaja Mikko Kankaanpää, Skanskalta Skanska Kodit -tulosyksikön johtaja Toni Tuomola ja SRV:ltä alueyksiköiden johtaja Henri Sulankivi.

SRV, kansi

Kuinka korkeita tornitalot ovat?

Ensimmäisenä valmistunut tornitalo Topaasi on kannelta mitattuna 65,7 metriä ja toinen tornitalo Opaali 59,5 metriä.

Miten yläosa voi olla kallellaan?

Katto on rakennettu ulospäin kallistetuksi viistokatoksi.

Minkä takia jotkut lasit ovat toisissa kiinni?

Tornitaloissa on pyritty saamaan paljon ikkunapintoja, jotka tuovat valoisuutta ja mukavuutta asumiseen sekä sopivat hyvin rakennuksen julkisivuun.

Miten lasit voi olla kiinnitetty toisiin?

Lasien välissä on alumiinirunko, johon lasit on kiinnitetty.

Miten talot saa rakennettua niin korkeiksi?

Rakennamme tornitalot tavallista korkeammalla nosturilla. Nosturin korkeus oli 94 metriä.

Miten valot toimivat korkeiden talojen sisällä?

Valaistus toimii sähköllä ja tornitaloon on tehty sähköistys ihan samaan tapaan kuin tavallisessakin talossa.

Kuinka paljon rakennuksessa voi olla ihmisiä?

Topaasissa on yhteensä 105 asuntoa, ja siellä asuu noin 200–300 ihmistä.

Lisäksi alimmissa kerroksissa on toimistotiloja, joissa työskentelee noin 500 henkilöä ja 1. kerroksessa on Casino, jonka Kruunun osalla voi olla ihmisiä noin 500. Opaalissa puolestaan on yhteensä 148 asuntoa ja asukkaita tulee muuttamaan sinne noin 200–450. Lisäksi Opaalin alimpien kerrosten liiketiloissa tulee työskentelemään noin 300 henkilöä.

Kuinka kauan kestää, jos ihminen menee hissillä ylös?

Kannelta tornitalon huipulle ylimmän 16. kerroksen lattiapintaan on matkaa 52 metriä. Hissi kulkee 1,6 metriä sekunnissa, joten matkaan kuluu yhteensä noin 35 sekuntia.

Miten katolle pääsee?

Rakennuksen katolle ei asukkailla ole pääsyä, mutta huoltomiehet pääsevät katolle 17. kerroksen ilmanvaihto-konehuoneen kautta.

Meneekö ylös rappusia? Kuinka monta porraspalaa on?

Molemmissa torneissa on hissien lisäksi myös porraskäytävät. Topaasin portaissa on yhteensä 310 askelmaa ja Opaalissa 284 askelmaa.

Miten se pysyy noin korkeana koossa?

Tornin rungon ansiosta, joka on erittäin vahvaa ja kestävää teräsbetonia.

Paljonko meni rahaa, että talo saatiin rakennettua?

Aika paljon.

Kuinka monta päivää meni rakentamiseen?

Molemmissa taloissa noin kaksi vuotta, eli reilu 700 päivää.

Lisäksi vielä pari lisäkysymystä Moron lukijalta:

Missä ovat keinu, hiekkalaatikko ja penkki ja muut leikkipaikat?

Lasten leikkipaikka sijaitsee Topaasissa 8. kerroksen ja Opaalissa 9. kerroksen kattopihalla.

Missä ovat mattojen tamppausteline, pyykinkuivaus?

Tässä kohteessa niitä ei ole.

Miten posti jaetaan? Ovatko postiluukut ovissa vai lokerikko aulassa?

Postiluukut ovat pääosin ovissa, osassa asuntoja ne sijaitsevat luhtikäytävällä. Opaalissa on lisäksi molempien talojen asukkaiden käyttöön tuleva postihuone pakettien lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Missä ovat roskalaatikot? Miten roska-auto ajaa, joutuuko peruuttamaan?

Jätteenkeräyspisteet sijaitsevat kannen alla, jonne kuljetaan Opaalin porrashuoneen kautta. Roska-auto pääsee ajamaan kannen alle, mutta joutuu toki peruuttamaan osan matkastaan.

Miten ikkunat pestään? Ovatko huoneistojen ikkunat avattavia?

Asuntojen ikkunat ovat pääosin kiinteitä eli eivät ole avattavia. Avattavia ikkunoita ovat muun muassa tuuletusikkunat sekä yksi viherhuoneen ikkunoista. Huoltoyhtiö pesee ikkunat pestään ison nostolava-auton avulla.

Skanska, Luminary

Kuinka korkea on Luminary?

Itsenäisyydenkadulta maanpinnasta mitattuna Luminary on 69,7 metriä. Merenpinnan yläpuolella ylin kohta on 165,2 metrin korkeudella.

Miten yläosa voi leventyä?

Talo itsessään ei levene, mutta yläosassa on leveämpiä parvekkeita, jolloin torni näyttää joistakin suunnista leveämmältä yläosastaan.

Minkä takia jotkut lasit ovat toisissa kiinni?

Parvekkeiden lasitukset koostuvat useammasta lasiosasta ja siten ne ovat toisissaan kiinni. Varsinaiset asuntojen ikkunat ovat yksittäisiä, joskin isoja lasielementtejä.

Miten lasit voi olla kiinnitetty toisiin?

Parvekkeiden lasit ovat kiinni ylä- ja alapuolisessa kiskossa, pystysuunnassa lasien väleihin jää pieni rako.

Miten talot saa rakennettua niin korkeiksi?

Korkeiden talojen rakentaminen vaatii erityissuunnittelijoita ja -osaamista. Tarvitaan myös paljon betonia ja terästä, jotta voidaan rakentaa 21-kerroksinen talo. Torninosturinkin on oltava vähän järeämpi, jotta saadaan rakennustarvikkeet nostettua korkealle.

Miten valot toimii korkeiden talojen sisällä?

Valot toimivat korkeassa talossa samalla tavalla kuin matalammassakin. Sähkö virtaa johtoja pitkin asuntojen lukuisiin LED-valaisimiin.

Kuinka paljon rakennuksessa voi olla ihmisiä?

Luminaryssa on kaikkiaan 188 asuntoa eli kaikkiaan noin 260 asukasta.

Kuinka kauan kestää, jos ihminen menee hissillä ylös?

Alle 1 minuutti.

Miten katolle pääsee?

Katolle pääsee vain huoltomies huoltoreitin kautta. Katolle saa mennä vain ammattilainen, jolla on tarvittavat turvavarusteet.

Meneekö ylös rappusia?

Torniin menevät kahdet portaat. Näin talo on turvallinen onnettomuustilanteissakin, kun on kaksi erillistä porrasreittiä alas. Lisäksi on kaksi hissiä.

Kuinka monta porraspalaa on?

Tornin kellarista ylimpään kerrokseen on 391 porrasaskelmaa.

Miten se pysyy noin korkeana koossa?

Tornitalon rungossa on paljon terästä ja betonia, jotka pitävät rakennuksen koossa. Rakennesuunnittelija on tietomallia ja laskentaohjelmia hyödyntäen tehnyt paljon laskelmia, joiden perusteella on osattu tehdä oikeat ja kestävät rakenteet.

Paljonko meni rahaa, että talo saatiin rakennettua?

Luminary on iso rakennus, ja sellaisen rakentaminen maksaa kymmeniä miljoonia euroja.

Kuinka monta päivää meni rakentamiseen?

Rakentaminen alkoi vanhan rakennuksen purkamiselle kesällä 2016 ja talo valmistui helmikuussa 2019. Kaikkiaan siis 990 päivää. Tosin viikonloppuisin ja pyhinä työmaa oli vapaalla. Ja ennen rakentamista taloa suunniteltiin noin 2 vuotta.

Tornihotelli

Minkä takia ylin osa on puolitettu?

Se on tehty sen vuoksi, että torni näyttää siten kivemmalta.

Miksi kaikissa ikkunoissa ei ole lasia?

Osa ikkunoilta näyttävistä kohdista ei ole oikeasti ikkuna, vaan ne ovat koristelevyjä.

Miksi ikkunat on aivan sikin sokin?

Torni näyttää jännemmältä, kun ikkunat ovat sikin sokin.

Miten kattoihin pystytään kiinnittää julisteet (kirjaimet) noin ylös?

Ne on kiinnitetty isolla nosturilla.

Kuinka työmiehet on jaksaneet rakentaa noin ison hotellin?

Siinä oli paljon työmiehiä ja he tekivät yhdessä töitä yli vuoden.

Kuinka nopeasti tornihotelli on rakennettu?

Hotellia rakennettiin melkein kaksi vuotta.

Paljonko meni palasia tohon hotelliin?

Palasia on monta tuhatta kappaletta.

Miten katolle pääsee?

Sinne menee rappuset sisäkautta.

Meneekö ylös rappusia? Kuinka monta porraspalaa on?

Kyllä ylös menee rappuset ja portaita on 442 porrasta

Kuinka kauan kestää, jos ihminen menee hissillä ylös?

Siihen menee 40 sekuntia.

Miten seinät pystyy pitää lattioita kiinni?

Seinät on kiinnitetty lattioihin betonilla.

Paljonko piti ottaa tieltä pois puita ja taloja?

Ei tarvinnut ottaa pois puita eikä taloja. Vanha veturitalli liitettiin osaksi tornia.

Kuinka tornihotelli pysyy pystyssä?

Ensin kaivettiin syvä kuoppa ja tornia alettiin rakentaa kuopan pohjalta ylöspäin, niin että kaksi alinta kerrosta on maan sisässä.

Kuinka monta kerrosta Tornihotellissa on?

Tornissa on 27 kerrosta.

Kuinka monta ikkunaa on tornihotellissa?

Tornihotellissa on 380 ikkunaa.

Kuinka monta huonetta on tornihotellissa?

Hotellissa on 305 hotellihuonetta.

Tiatoo Lapset kysyvät asioista MORON säännöllisen epäsäännöllisesti ilmestyvä juttusarja, jossa lapset saavat kysyä heitä kiinnostavia asioita valitusta teemasta. SARJAN ensimmäisessä osassa käsiteltiin Tampereen uutta raitiotieliikennettä eli ratikkaa. VINKKEJÄ lapsien kysymysaiheista voi myös lähettää Moroon sähköpostilla moro@aamulehti.fi.