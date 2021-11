Osa Tampereen bussinkuljettajista joutuu seuraamaan puistonpenkiltä, kun kollegat marssivat taukotiloihin nenän edestä – ”Lämpömittari putoaa koko ajan kohti pakkasta”

Kuljettajat haluaisivat myös keskustan pohjoispuolelle lämpimän tilan, jossa lämmittää eväitä ja käydä siistissä wc:ssä.

Täällä osa kuljettajista viettää taukonsa. Kirjastonpuistosta löytyy yleinen wc, mutta se on kuskien mielestä siivoton.

Moro, Frenckell

Bussikuskeja vaivaa Tampereen keskustassa kiusallinen ongelma. Ainoa yhteinen taukotila on Linja-autoasemalla. Jos tauko alkaa ja loppuu toisella puolella keskustaa, matka taukotilaan vie ison osan tauosta.

”Kerran kävin Linja-autoasemalla, ja jäi 10 minuuttia aikaa syödä”, kertoo Moroon yhteyttä ottanut kuljettaja.

Moro julkaisee hänen sanomisensa nimettömänä, jotta kuljettaja ei joudu työnantajan kanssa hankaluuksiin.

Ongelma koskee eniten linjan 29 kuljettajia, joiden tauko alkaa ja loppuu Finlaysonin pysäkillä Satakunnankadulla. Kuljettaja kertoo, että moni viettää tunnin mittaisen tauon Frenckellin aukion penkeillä.

”Iltaisin ei ole mikään paikka auki, jos Keskustorin Hesburgeria ei lasketa. Pubiinkaan ei viitsi mennä.”

Tampereen sinisiä linjoja ajavat Tampereen kaupungin omistama TKL sekä muutama yksityinen liikennöitsijä, kuten Länsilinjat. Linja-autoasemalla toimii kaikkien kuljettajien yhteinen taukotila. Paikan on hankkinut kuljettajien käyttöön Nysse eli Tampereen joukkoliikenne.

Linja-autoaseman taukotilassa kuljettajille on keittiö, vessat ja erillinen taukotila sohvineen ja televisioineen. Lepohuoneesta löytyy sänky.

TKL on järjestänyt omien kuljettajiensa käyttöön lisätilan Frenckellistä.

”Istumme siinä penkillä, ja TKL:n kuljettajat kulkevat siitä ohi omiin taukotiloihinsa. Teemme samaa työtä, mutta meillä ei ole samaa mahdollisuutta taukotilaan”, harmittelee Moroon yhteyttä ottanut kuljettaja.

Kuppila ei ole ratkaisu

Tilanne syntyi, kun kuljettajien yhteinen taukotila siirtyi Nyssen linja-muutosten myötä Hämeenkadulta Linja-autoasemalle. Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä sanoo ymmärtävänsä kuljettajien harmin, mutta ei pidä kilometrin matkaa Satakunnankadulta Linja-autoasemalle ”ihan mahdottomana".

”Kuljettajat voivat kulkea hyvin edullisella henkilökuntalipulla, ja Finlaysonilta kulkee bussilinjoja Ratinaan. Lyhyemmille tauoille keskustasta löytyy jokaiselle sopivaa kuppilaa ja ravintolaa.”

Terhi Penttilä pitää "isompana murheena” taukojen viettämistä haja-asutusalueella kuin Tampereen keskustassa.

Moroon yhteyttä ottanut kuljettaja ei pidä kuppiloita ratkaisuna. Kuljettajat haluavat lämmittää eväitä, ja kahvilassa oletuksena on, että tekee ostoksia.

”Lounas maksaa 10 euroa, kun kollega pärjää kahden euron einesaterialla.”

Kaupungin omistama tila

Miksi kaikki kuljettajat eivät voi käyttää TKL:n taukotilaa Frenckellissä, vaikka TKL on osa Tampereen kaupunkia kuten Nysse? Sitä ei ymmärrä Moroon yhteyttä ottanut kuljettaja eikä Länsilinjojen Penttilä.

”Saman y-tunnuksen alla kumpikin toimii. Olemme kyllä toivoneet Nysseltä, että Frenckell olisi muidenkin yhtiöiden kuljettajien käytössä. Ei ole siitä kiinni, ettemmekö olisi valmiita osallistumaan kustannuksiin”, Penttilä sanoo.

Hänen mukaansa yksittäisen liikennöitsijän on riskaabelia hankkia omia taukotiloja, sillä linjojen reitit saattavat muuttua tai kilpailutus aiheuttaa muutoksia taukotilojen tarpeeseen.

Pekka Pirhonen sanoo, ettei Frenckellin tilaan edes mahdu muita kuljettajia kuin sen omat.

Vain kaupungin työntekijöille

Frenckellin tila on kaupungin kiinteistössä. Nyssestä sanotaan, ettei se voi antaa muille liikennöitsijöille lupaa käyttää tilaa, koska tilan on järjestänyt kuljettajilleen TKL.

”Kantamme on tällä hetkellä, että Linja-autoaseman tila on meillä tarjota. Jos tiloja tarvitaan enemmän, liikennöitsijä on velvollinen ne hankkimaan”, sanoo Nyssen joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus.

TKL:n mielestä se, että Frenckellin tila on kaupungin kiinteistössä on suorastaan este muiden liikennöitsijöiden kuljettajien pääsylle tilaan.

”Ehtoihin kuuluu, että sitä eivät käytä kuin kaupungin työntekijät. Tila on lukkojen takana, ja sähköavain on vain kaupungin henkilökunnalla", sanoo toimitusjohtaja Pekka Pirhonen.

Hänen mukaansa ajatus liikennöitsijöiden yhdessä järjestämästä taukotilasta ei olisi mahdoton. ”Jos joku ryhtyy puuhamieheksi tai -naiseksi ja tarjoaa meillekin osuutta, harkitsemme, olisiko se tarkoituksenmukainen meidän vinkkelistä.”

Sillä aikaa, kun kaupunki, TKL ja yksityiset liikennöitsijät siirtävät kapulaa kädestä toiseen, kuljettajat viettävät taukonsa penkillä. Moroon yhteyttä ottanut kuljettaja on huolissaan talven tulosta.

”Lämpömittari putoaa koko ajan kohti pakkasta.”