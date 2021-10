Kiistellyt pyörätelineet poistettiin viimeinkin Kalevasta senioritalon oven edestä

Uusia kaupunkipyörätelineitä on asennettu Härmälään sekä Uudenkylän ja Huikkaan alueille.

Moro, ympäri kaupunkia

Monien kaupunkilaisten mielestä vääriin paikkoihin laitettuja kaupunkipyörien telineitä on edelleen siirretty alkusyksyn aikana.

Eniten arvostelua herättivät Kalevassa Tursonkadulla senioritalon eteen laitettu teline sekä Pyynikin näkötornille johtavan Näkötornintien ahtaaseen risteykseen asennettu teline. Molemmat olivat kadulla.

Nyt ne on siirretty. Tursonkadulla telineen uusi paikka on Sammonkadun toisella puolella ratikkapysäkin lähellä. Pyynikillä teline on poistettu risteysalueelta ja se on siirretty Pyynikin näkötornin juurelle.

Autoja tilalle

Tursonkadulla teline oli asennettu suoraan senioritalon pääsisäänkäynnin eteen. Taloyhtiöstä pöyristyttiin telineen ilmestymisestä. Sen katsottiin estävän asukkaiden liikkumista, koska moni asukas kulkee paljon Pali-liikenteellä ja taksilla. Kaupunkipyörien käyttäjiä ei senioritalolaisissa ole.

Lisäksi senioritaloon tuodaan paljon ruokakuljetuksia asukkaille. Huolta oli myös pelastusajoneuvojen nopeasta pääsystä lähelle pääsisäänkäyntiä.

Nyt katutila on taas telineestä vapaa ja kaupunkipyörätelineet senioritalon väen ehdottamassa paikassa Sammonkadulla. Tosin Moron käydessä paikalla, oli telineen vanhalla paikalla senioritalon edessä parkissa kolme henkilöautoa.

Kaupunkipyörien telineiden katsottiin häiritsevän kohdalla olevan senioritalon asukkaiden liikkumista takseilla ja Pali-liikenteellä.

700 pyörää

Erikoissuunnittelija Jukka Uusitalo kertoi Morolle syyskuussa, että jo kesän aikana joissakin asemapaikoissa on parannettu sijoittelua.

Uusitalo toteaa nyt, että loppukaudeksi ei ole nyt tiedossa asemamuutoksia.

”Kaupunkipyörien toimintakausi päättyy tänä vuonna 31.10. Osa asemista tullaan poistamaan talveksi ja osa jää paikalleen riippuen muun muassa talvikunnossapidettävyydestä. Päätöksiä talveksi jäävistä asemista ei ole vielä tehty, asemat käydään yhdessä läpi kunnossapidon kanssa.”

Viime jutussa oli sivuttu sitä, että asemaverkoston laajentamista Uudenkylän, Huikkaan ja Härmälän alueille

”On siirretty telineitä joitakin metrejä suuntaan tai toiseen tai käännetty telinettä siten, että saapuminen pyörällä asemalle tapahtuu loogisesti oikeasta suunnasta. Lisäksi joitakin asemia on suljettu tai siirretty väliaikaisesti esimerkiksi katutöiden tai tapahtumien vuoksi.”

Syksyn aikana asemaverkostoon laajennettu Härmälän sekä Uudenkylän ja Huikkaan alueille.

Miksi telineet laitettiin näihin paikkoihin alun perinkään?

”Asemaverkosto on suunniteltu siten, että se palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia kaupunkilaisia. Verkoston määrittely perustuu asukaskyselyn tuloksiin, väestö- ja työpaikkatietoihin, maankäyttöön ja liikenneverkkoon, joukkoliikenteen palveluntarjontaan, pyöräliikennemääriin sekä Helsingistä ja Turusta saatuihin kokemuksiin.”

Asemien on oltava helposti saavutettavissa, lähellä joukkoliikenteen pysäkkejä ja palveluita ja helposti myös rakennettavissa.

"Lähtökohtaisesti asemia on suunniteltu kaupungin omistamalle maa-alueelle. Telineet ovat pinta-asennettavia eli ne on asennettava kovalle ja mahdollisimman tasaiselle pinnalle.”

Ensi kesänä kaupunkipyöräjärjestelmä on käytössä heti kauden alussa, minkä uskotaan lisäävän pyörien käyttäjämääriä merkittävästi.

Käyttöoikeuteen kuuluu yhteensä noin 700 kaupunkipyörää ja 70 asemaa. Kaupunkipyöräasemien verkosto ulottuu lännessä Pyynikille, idässä Kauppiin, Kissanmaalle ja Kalevaan, pohjoisessa Rauhaniemeen ja etelässä Hatanpäälle. Ajantasainen tieto kaupunkipyöräasemista sekä vapaana olevista pyöristä näkyy Tampereen kaupunkipyörät -sovelluksessa.

TIATOO

Tampereen kaupunkipyörät

TAMPEREEN kaupunkipyörät eli Sale-pyörät tulivat käyttöön tänä kesänä.

KAUPUNKIPYÖRIEN asemia rakennettiin ympäri kaupunkia. Joissakin paikoissa ne sijoitettiin kadulle.

KÄYTTÖÄ varten tarvitaan Tampereen kaupunkipyörät -sovellus, jolla rekisteröidytään kaupunkipyörien käyttäjäksi ja jolla maksetaan pyörän käytöstä.