Moron luontotohtori vastaa: Mikä toukka ryömi Hervantajärvellä?

Lukija kysyy: Huomasimme tyttären kanssa noin 10 senttimetriä pitkän karvaisen toukan Makkarajärvenkadulla syyskuun alkupuolella ja ihmettelimme mistä hyönteisestä mahtaa olla kyse?

Tuomas

Luontotohtori vastaa: Tämä toukka kuuluu heinähukka-perhoselle, joka on noin nokkosperhosen kokoinen, mutta paljon tukevarakenteisempi ja lämpimän ruskea väriltään. Se on yleinen yöperhonen, joka ei käy lainkaan kukilla, kuten eivät muutkaan kehrääjäperhoset. Niiden eväänä on toukka-aikana kerätty vararavinto. Heinähukan toukka syö heiniä, mutta joskus myös pensaan tai lehtipuun lehtiä.

Syksyllä toukka etsii talvehtimispaikkaa maaperästä. Perhosen lentoaika on keskikesällä.