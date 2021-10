Tampereen Veisussa on päädytty erikoiseen ratkaisuun suojatien kohdalla – Syynä piittaamattomat autoilijat

Suojatien töyssyt on Loukkaankadulla jouduttu asentamaan samalle puolelle suojatietä, jotta autoilijat eivät kierrä välistä.

Suojatie on Loukkaankadulla Emännänkadun kohdalla. Samanlainen ratkaisu löytyy ainakin Erkkilänkadulta.

Moro, Loukkaankatu

Lukija lähetti Moroon kuvan erikoisesta suojatieratkaisusta Tampereella. Loukkaankadulla Hallilan suuntaan ajaessa hidastetöyssy näyttää olevan väärällä puolella eli vasta suojatien jälkeen.

Tampereen kaupungin mukaan ratkaisu on tehty tarkoituksella. Suojatiellä ei ole keskisaareketta, ja kun töyssyt olivat eri puolilla, kuljettajat ottivat tavaksi kiertää niiden välistä.

Töyssyn epätavallinen sijainti ei yleensä tule kuljettajille yllätyksenä. Suurin osa heistä on kaupungin mukaan paikallisia, ja ratkaisu on sen takia omiaan hiljentämään nopeuksia. Kuljettajat oppivat, jos eivät ensimmäisestä niin ainakin toisesta kerrasta. Sen verran epämukavaa töyssyn päälle ajaminen joka tapauksessa on.