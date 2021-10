Moron liikennetohtori vastaa: Miksi tällaiset on laitettu Kaupinkadulle?

Moro, ympäri kaupunkia

Lukija kysyy: Miksi Kaupinkadulle on laitettu pysyvästi nämä kuvien kadun jakajat?

Kirsi

Liikennetohtori vastaa: Kysyin asiasta liikennesuunnittelusta ja kysymyksessä on tilapäinen järjestely, jotta pyöräilijöillä olisi turvallinen reitti omalla merkityllä väylällä. Pyörätie tarvitsee oman tilansa. Kalevan ABC:n ohi menevä reitti on selkeästi hankalampi, koska pyöräilijät joutuvat ajamaan autojen seassa. Työ on vielä kesken.